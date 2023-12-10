Sason'da heyelan kapanan 24 köy yolu ulaşıma açıldı
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan 24 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı.
Sason'da heyelan kapanan 24 köy yolu ulaşıma açıldı
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan nedeniyle kapanan 24 köy yolu ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Derince grup köy yolunda Yolüstü köyü mevkisinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. 24 köye ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik temizleme çalışması sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.