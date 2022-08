Şanlıurfa yerel haberleri | Eyyübiye'de açık hava sinema günleri başlıyor

Parklar, yeşil alanlar, gençlik merkezleri ve aile otaklarıyla ilçe halkının sosyal yaşamında köklü değişiklikler yapan Eyyübiye Belediyesi, Başkan Mehmet Kuş'un talimatlarıyla açık hava sinema günleri başlattı.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen açık hava sinema günleri çerçevesinde her akşam ilçedeki bir parkta Türk sinemasının önemli eserleri gösterime girecek. Sıcak yaz akşamlarında halkın parklarda keyifli vakit geçirmesini sağlayacak sinema gösterimleri, her gün saat 20.30'da başlayacak. 9 Ağustos'ta Batıkent TOKİ Mahallesi'ndeki parkta Cep Herkülü Naim, 10 Ağustos'ta Direkli Muhtarlığı karşısındaki parkta Ay Lav YuTuu, 11 Ağustos'ta Mustafa Kuş Parkı'nda Süt Kardeşler ve 12 Ağustos'ta Eyyüp Peygamber makamı karşısındaki parkta Can Feda adlı filmler gösterime sunulacak. - ŞANLIURFA