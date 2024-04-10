Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Yaklaşık 3 saattir süren yangına 17 itfaiye aracı ve su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Fabrikanın duvarı iş makinelerinin yardımıyla yıkılarak müdahale hızlandırıldı. Fabrika çalışanlarının bayram nedeniyle izinli olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin birçok noktasından görülebiliyor.