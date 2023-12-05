Sandıklı'da 26 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sandıklı ilçesinde yaklaşık 1000 dekar alana ekilecek yüzde elli hibe destekli 26 ton buğday tohumu dağıtıldı. Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında gerçekleştirilen dağıtım ile bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sandıklı ilçesinde yaklaşık 1000 dekar alana ekilecek yüzde elli hibe destekli 26 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ile nadasa ayrılan alanlar ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması hedeflenen proje Afyonkarahisar'da devam ediyor.

Bu çerçevede Sandıklı'da soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bir buğday tohumu olan sertifikalı Bayraktar 2000 çeşidi 26 ton tohum yaklaşık 1000 dekarda toprakla buluşturulmak yüzde 50 hibeli olarak çiftçilere dağıtıldı.

Tohum teslimine Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı. - AFYONKARAHİSAR