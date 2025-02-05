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Sancaktepe'de 100 Lira Kampanyası İzdihama Neden Oldu

Sancaktepe'de 100 Lira Kampanyası İzdihama Neden Oldu
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Sancaktepe'deki bir mağazada düzenlenen 'Ne alırsan 100 lira' kampanyası, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Mağaza açılınca içeriye akın eden kalabalık, gergin anlara yol açtı. İzdiham anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir mağazada düzenlenen 'Ne alırsan 100 lira' kampanyası izdihama neden oldu. Kampanyayı duyarak mağazaya akın eden vatandaşlar alışveriş yaparken adeta birbirleriyle yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bulunan bir mağazada 'Ne alırsan 100 lira' kampanyası başlatıldı. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen onlarca vatandaş, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık içeriye hücum etti. Alışveriş telaşıyla birbirlerini iten vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle oluşan izdiham bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların birbirlerini iterek alışveriş yapmaya çalıştığının yer aldığı görüntülerde, mağaza görevlilerinin 'yavaş yavaş, adamı ezdiniz' diyerek uyarıda bulunduğu duyuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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