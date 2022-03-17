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Sanayici şeker krizinde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sanayici şeker krizinde

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ürünlerinde şeker kullanan sanayiciler ve gıda toptancılarının şekere ulaşamadıklarını ve artan şeker fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek artan maliyetin enflasyonist bir baskı yaratmaması için Türkiye Şeker...

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ürünlerinde şeker kullanan sanayiciler ve gıda toptancılarının şekere ulaşamadıklarını ve artan şeker fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek artan maliyetin enflasyonist bir baskı yaratmaması için Türkiye Şeker Fabrikalarının üreticiye destek olması çağrısında bulundu.

Ürünlerinde şeker kullanan gıda imalatçı ve sanayiciler ile gıda toptancılarının yaşadığı şeker krizine ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, yetkililere Türkiye Şeker Fabrikalarının piyasaya arz miktarını artırması ve üreticiye uygun fiyatlı şeker satışı yapması çağrısında bulundu.

Yıldırım yaptığı değerlendirmesinde Türkiye Şeker Fabrikalarının uygun fiyatlı ürün satışı yaparak üreticiyi desteklemesi gerektiğini söyleyerek, "Gıda toptancısı ve sanayicisi üyelerimiz ile yaptığımız istişarelerde piyasaya şeker arzının yeterli olmadığı ve fiyatların aşırı yüksek olduğuna dair geri bildirimler aldık. Son dönemlerde şeker fiyatlarında yüksek tutarlardaki artış işletmelerin yeni fiyatlama yapmasını engellemekte özellikle de taahhüde bağlı üretimlerde işletmelerin zarar etmesine yol açmakta. Bu durumun ürün fiyatlarına yansımak zorunda kalması halinde hem satışları azalacaktır hem de enflasyona oranına olumsuz etki edecektir. Yetkililerin, Türkiye Şeker Fabrikalarının uygun fiyatlı ürün satışı yaparak üreticiyi desteklemesini ve piyasaya şeker arzını artırmasını bekliyoruz" dedi.

"Gayretlerimizin karşılık bulması tüm ekonomik aktiviteye olumlu yansır"

GTO başkanlığı görevine geldiği süre boyunca sorunun değil çözümün bir parçası olduklarını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Göreve geldiğimiz günden bu yana GTO'nun, sorunun değil çözümün parçası olma kültürü ile hareket ediyor ve üyelerimizin ticari faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları engelleri aşmalarına yardımcı oluyoruz. Ne yazık ki son yıllarda yaşanan salgın, enerji ve hammadde maliyetleri, enflasyon, savaş gibi birçok etken işletmelerimizi her zamankinden daha fazla sorunla mücadeleye zorladı. Biz de üyelerimizin bu zorlu mücadelede en iyi, en güçlü yol arkadaşı, çözüm ortağı olmaya gayret gösteriyoruz. Gayretlerimizin karşılık bulması tüm ekonomik aktiviteye olumlu yansıyacağından karar vericilerin de bu gayretimizde yanımızda olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gaziantep Ticaret Odası, Türkiye, Yerel, Haberler

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