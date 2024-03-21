Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Adana, Türkiye'nin Üreten Gücüdür

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde, "Adana, Türkiye'nin üreten gücüdür" dedi.

Bakan Kacır ve Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AOSB'ye ziyaretinde, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyesi Yusuf Kara, denetim kurulu üyeleri Mustafa Fidan ve Ergin Turan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.

Başkan Sütcü'den bölgenin gelişimi ve yeni yatırımlar konusunda bilgi alan Bakan Kacır, daha sonra AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, oda başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri ile sanayicilerin katılımıyla AOSB Seyhan Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, Adana'nın Türkiye'nin üreten gücü olduğunu, özellikle son 22 yılda Türk sanayisinde öncü rol üstlenmeye devam ettiğini, bu nedenle bu kentin gücüne güç katmak için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Sanayi alanları master planı

Bakan Kacır, bakanlığının stratejik hedeflerinden söz ederek, bunların başında planlı sanayi alanlarını büyütmenin geldiğini söyledi. Kacır, "Hem yeni OSB'ler hem de sanayi bölgelerinin kuruluş sürecini hızlandıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Sanayi Alanları Master Planı hazırlıyoruz. Türkiye'de sanayinin yüzölçümündeki payını 0,36'dan yüzde 1'e çıkaracak ana planı inşallah tamamlayacağız. Çünkü bir an evvel sanayi alanlarında arzı artırmamız lazım. Arzı artırarak daha uygun fiyatlarla yatırım alanı tahsisi sağlayacağız. Böylece yatırım iştahını artırmak istiyoruz" dedi.

Bakanlığının stratejik bir diğer hedefinin ise yüksek teknoloji üretme kabiliyetini hayata geçirmek olduğunu belirten Bakan Kacır, "Türk sanayisinde beyaz eşyadan ticari araca ve güneş panellerine kadar Avrupa'da hatta dünyada bir numara olan sektörler var. Bunların sayısını ARGE ve inovasyon destekleriyle artıracağız" diye konuştu.

Rakamlarla adana destekleri

Bakan Kacır, Adana sanayisinde gelinen nokta ve yine Adana özelinde sağlanan devlet desteklerinde son 22 yılda yaşanan artışı rakamlarla ifade ederek, şöyle devam etti:

"ARGE ve teşviklerinden Adana etkin bir şekilde faydalandı. ARGE merkezi sayısı 12, tasarım merkezi sayısı 8 oldu. 144 firmamızın bulunduğu Teknoparkımız var. Teknopark firmalarına 700 milyon lira, ARGE merkezlerine 818 milyon lira, tasarım merkezlerine 126 milyon lira ARGE teşviği kullandırdık. KOSGEB 1990'da kuruldu ancak, 2002'ye kadar Adana'da KOSGEB desteklerinden yararlanan firma sayısı 100'ü bile bulmuyordu. Bu desteklerden sadece 73 KOBİ yararlanmış. Oysa bugün bu sayı 35 bin 773'e ulaştı. Bugünkü değerle 4 milyar 700 milyon lira KOBİ desteği sağlanmış. Yine Adana'nın ARGE ve inovasyon etkinliğini güçlendirmek adına bugüne kadar önemli rol üstlendi. Akademik ARGE destek programlarında 22 yılda 538 projeye 1 milyar 220 milyon lira, bin 75 bilim insanına 329 milyon lira, özel sektör ARGE desteklerinde 291 proje için 1 milyar 80 milyon lira kaynak aktarımı sağlanmıştır."

Bakan Kacır, Adana'da, Kalkınma Ajansı'nın 645 projeye 2 milyar 390 milyon lira kaynak sağladığını, kadın ve genç girişimcilere yönelik sundukları desteklerle Adana'nın üretim gücünü tabana yayma anlamında önemli işlev üstlendiğini kaydetti.

2002 yılında kadar Adana'da patent başvurusunun sadece 23 olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, "Bu sayı bin 52'ye yükseldi. Marka başvurusu 36 bin 500'e tasarım başvurusu 8 bin 700'e yükseldi. Adana'da sanayinin Adana ekonomisinden aldığı pay son 3 yılda yüzde 24'den yüzde 29'a yükseldi. Bu aslında pandeminin sanayiye getirdiği ivmenin göstergesi oldu" dedi.

İthalattaki gümrük duvarları

Yerli sanayiciyi her zaman koruma çabasında olduklarını belirten Bakan Kacır, "Çin'in dünya piyasalarını ucuz ürünlerle domino ettiğini görüyoruz. Bu nedenle yerli sanayicimizi korumak zorundayız. Bu talepleri haklı görmekle birlikte gümrük duvarlarına yaslanan tedbirlerin de kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Zira konfeksiyon gibi bazı sektörlerde ek gümrük vergilerinde yüzde 50'leri aştık, halen bu talep devam ediyor" dedi.

Bu durumun ARGE'den inovasyondan başka gerçek kalıcı çözüm olmadığını gösterdiğini anlatan Bakan Kacır, " Bütün sektörlerde bu sürecin bu istikamette gideceğini öngörüyorum. Gümrük duvarları rahatlama getiriyor olsa da bunlar geçici. Bu nedenle ARGE meselesine daha fazla kafa yormak lazım" dedi. - ADANA