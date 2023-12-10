Samsun'da Otizmli Bireylerin Eserleri Sergilendi

Otizmli bireylerden sergi

Otizmli bireylerin sanat eserlerinin bulunduğu sergi büyük beğeni topladı

SAMSUN - Samsun'da otizmli bireylerin yaptığı eserler sergilendi. Birbirinden farklı eserlerin bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü.

Engelliler Haftası dolayısıyla Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ana sponsorluğunda, Samsun Otizmli Çocuklar Derneğince otizmli bireylerin yaptığı eserlerden oluşan bir sergi düzenlendi. Sergide otizmli bireylerin bilgisayar ortamında yaptığı otomobil, otobüs, çizimlerinden, elektrik direği çizimlerine, puzzlerdan oluşan tablolardan, ünlü ressamların yapmış olduğu resimlerin benzerine kadar 100'ün üzerinde eser yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Dernek olarak bizler 2019 - 2022 yılları arasında Samsun Otizm Akademi bünyesinde üretmiş olduğumuz eserleri sergiliyoruz. Çocuklarımızın yetenekleri doğrultusunda istenildiğinde, fırsat verildiğinde neleri başarmış olduklarını gösterdikleri bir sergidir. Bu serginin içerisinde otizmli çocuklarımızın yaptığı resimler var. Puzzle tabloları var. Yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda bilgisayar üzerinde yaptığı çizimlerle bir çocuğumuzun eserleri var. Yine YEDAŞ ile ilgili her türlü ürüne ilgi duyan çocuğumuzun yaptığı çizimler ve onların anlatımıyla renklenecek bölümümüz var. Müzik yapan bir çocuğumuz var" dedi.

Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız," Sosyal devlet olmanın gerektirdiği tüm yatırımları devletimiz yapmaya devam ediyor. Hem otizmli çocuklarımız için hem de aileleri büyük çaba içerisindelerdir. Onların azim ve çabalarını gerçekten desteklemek gerekiyor. Bu anlamda devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor. Sosyal devlet olmanın gerektirdiği tüm yatırımları devletimiz yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Farkındalık oluşturmak için önemli bir etkinliktir. Bu tür etkinlikleri çoğaltmak gerekiyor. Bizler bu tür etkinliklerde varız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Protokol üyeleri sergiyi gezdi.