Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Liseler Arası Genç Nida (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın il finali düzenlendi.

Samsun'da Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Liseler Arası Genç Nida (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın il finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 'Genç Nida (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Nida Hafızlık Yarışmaları'nın il finali yapıldı. Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışma, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yarışmada, Atakum Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Zeynep Betül Karaca birinci, Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meryem Gül Yılmaz ikinci, Terme Temel Kır Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Ceyda Şeker ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren ve katılım gösteren tüm öğrenciler ödül ve katılım belgeleri takdim edildi. - SAMSUN