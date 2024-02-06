Samsun'da 6 Şubat depremi anıldı

Samsun'da 6 şubat depreminin yıl dönümünde, hayatını kaybedenler saat 04.17'de düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda anıldı. Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Buradan da yapacağımız çalışmalarla ders alarak deprem öldürmez, oradaki binalar öldürür. Bunu görüyoruz. Önleyici çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Milletimiz asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdü" dedi.

Samsun'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında protokol üyelerinin katılımıyla Samsun AFAD İl Müdürlüğü binasında yapıldı. Toplantıda ilk olarak saatler 04.17'yi gösterdiğinde asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Akabinde Samsun AFAD İl Müdür Vekili Nihat Seçgin 6 şubat depreminde Samsun'da yürütülen faaliyet hakkında bilgi verdi.

"Samsun 29 bin 114 afetzedeye kapılarını açtı"

Bilgiler veren Nihat Seçgin, "Afet haberinin alınmasına müteakip Valiliğimiz koordinasyonunda arama kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere; Osmaniye iline 5 ekip 40 arama kurtarma personeli, Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesine 2 ekip 10 arama kurtarma personeli görevlendirildi. Görevlendirilen personellerimiz Osmaniye, Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesi ile Hatay ilinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü. İlimizden, afetten etkilenen illerdeki çalışmalara destek vermek üzere 6 Şubat 2023 ile 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 8 bin 204 kamu personeli görevlendirildi. Valiliğimiz koordinasyonunda ilimizden afet bölgesine; 508 adet hizmet aracı, 358 adet iş makinesi, ekskavatör, vinç, kamyon, kamyonet, su tankeri, itfaiye aracı loder vb. görevlendirildi. Afet bölgesinden ilimize 29 bin 114 afetzede vatandaşımız geldi. İlimize gelen afetzedelere hizmet götürmek, ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılamak üzere; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 9 bin 372 ailede 21 bin 277 afetzede vatandaşımız otel, misafirhane, KYK ve konutlarda ziyaret edildi. İlimize gelen afetzedelerin, iş ve meslek edindirme ihtiyaçlarını tespit etmek ve karşılamak üzere; İŞKUR İl Müdürlüğünce 5 bin 785 afetzede ile görüşülmüş olup, 320 afetzedenin istihdamı sağlandı. İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; 12 bin 29 afetzedeye 11 milyon 829 bin 972 TL nakdi, bin 221 afetzedeye 1 milyon 14 bin 306 TL ayni yardım olmak üzere, toplam 13 bin 250 afetzedeye 12 milyon 844 bin 278 TL yardım yapıldı.

Valiliğimiz himayesinde; ilimizden afet bölgesine yapılan ayni ve nakdi yardım tutarı 115 milyon 826 bin 695,89 TL, ilimizde misafir edilen afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi (gıda, temizlik, hijyen malzemesi, iaşe vb.) amacıyla 1 milyon 395 bin 899,27 TL, ilimizden afet bölgesine dönüş yapan 2 bin 126 afetzede aileye 2 milyon 315 bin 480,4 TL yol masraf ödemesi olmak üzere toplam 119 milyon 538 bin 75,20 TL harcandı.

Hak sahipliği başvurusu için afet bölgesine gidemeyen 89 afetzede vatandaşımızın hak sahipliği ile ilgili talep ve taahhütname işlemleri ilimizde tamamlandı" dedi.

"Milletimiz asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdü"

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Çok acı bir tecrübeydi. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir taraftan asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürmeyi aziz Türk milleti başardı. Baştan beri yapılan çalışmalardan, konutların yapılmasına kadar hem devletimizin hem milletimiz depremzedelerimizin yanında oldu. Sonrasında kamu misafirhanelerimiz, otellerimiz, vatandaşlarımızın evleri depremzede vatandaşlarımıza açıldı. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Buradan da yapacağımız çalışmalarla ders alarak deprem öldürmez, oradaki binalar öldürür. Bunu görüyoruz. Yapacağımız çalışmalarla önleyici çalışmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Yapı stokunun çok sağlam olması, arama kurtarma görevlilerin çok önemli olduğunu ve hep birlikte yapılan bu çalışmalarla AFAD Başkanlığı'nın koordinesinde bütün kurum ve kuruluşlarının imkanlarının sahaya sürmesi, yapılacak çalışmaların sonrasında da en az hasarla depremin zararların azaltılması için çalışma yapılması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın depremi duyduğu andan itibaren bölgeye akın akın gitti. Bütün kamu kuruluşlarımız Türkiye Afet Planı çerçevesinde görev yaparken, aziz Türk milletin çok kıymetli mensupları hiçbir talimat olmadan, beklenti olmadan, aracıyla gereciyle bölge halkının yanında oldu" diye konuştu.

Toplantıya Samsun bulunan kurumların müdürleri katıldı. Toplantı AFAD Başkanlık tarafından hazırlanan 6 Şubat kısa film gösteri ile son buldu. - SAMSUN