Sakarya'da 30 Ağustos coşkusu: 101'inci yıl kutlamaları başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü Sakarya'da gerçekleştirilen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos'ta zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü ve Zafer Bayramı, Sakarya'da kutlanmaya başladı. Gün boyu sürecek olan programlar, Sakarya Valilik Kampüsünde düzenlenen çelenk töreniyle başladı. Valilik makamında tebriklerin kabulü sonrasında kutlamalar Adapazarı Kültür Merkezi önünde devam etti. Kutlama törenine; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz başta olmak üzere Garnizon Komutanı olarak vekaleten görevlendirilen Topçu Albay Tarık Demirci, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gaziler, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla kutlamalara eşlik ederken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu. Yapılan konuşmaların devamında kurum ve kuruşlara ait araçlar kortej eşliğinde alandan geçerek protokolü selamladı. Selamlama sonrasında program sona erdi. - SAKARYA