Üye Girişi
Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ticari Taksi Duraklarının İşletilmesi İçin İhaleye Çıkıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihale düzenleyecek. İhaleler, 26 Aralık ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler ayrıntılı bilgi için Gelirler Şube Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihaleye çıkıyor. Açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerin ilk 26 Aralık Salı günü ikincisi ise 9 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihaleler için Gelirler Şube Müdürlüğü'nden ayrıntılı bilgi alabilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında bulunan 9 ticari taksi durağının işletilmesi için ihaleye çıkıyor. Karapürçek, Sapanca, Söğütlü, Taraklı ve Geyve ilçelerinde hizmet verecek ticari taksi duraklarında ihalelerin ilki 26 Aralık Salı günü, ikincisi ise 9 Ocak Salı günü yapılacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleler için şartname ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale günü saat 12: 30'a kadar belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması ve idareye teslim etmesi gerekecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin muhtelif lokasyonlarında ticari taksi durak yerlerinin işletilmesi için ihaleye çıkılacaktır. Toplamda 9 ticari taksi durak yeri için gerçekleştirilecek ihalelerin ilki, 26 Aralık Salı günü açık teklif usulü ile yapılacak. İlk ihalede Karapürçek Çeşmebaşı Taksi Durağına 3, Sapanca İstasyon Taksi Durağına 4, Sapanca Kırkpınar Taksi Durağına 5, Söğütlü Taksi Durağına 3 ve Taraklı Taksi Durağına 3 plakalık işletme hakkı ihale edilecektir. 9 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise Geyve Alifuatpaşa Taksi Durağına 5, Sapanca Fevziye Taksi Durağına 2, Sapanca Kurtköy Taksi Durağına 5 ve Sapanca Uzunkum Taksi Durağına 4 plakalık işletme hakkı ihale edilecek. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ayrıntılı bilgi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü'ne başvurabilir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Aralık Ulaşım Belediye Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title