Sahipli köpek ördeklere saldırdı, vatandaş cezalandırdı

Samsun'da bir vatandaş, sahipli bir köpeğin ördeklere saldırmasını engellemek için köpeği ördek kafesine kilitleyerek cezalandırdı.

Samsun'da bir vatandaş ördeklere saldırarak telef eden sahipli bir köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşanan olayda sahil yolunda yürüyüş yapan Olgun Aydoğan, bir köpeğin mahalle sakinlerine ait olan ördeklere saldırarak telef ettiğini gördü. Koşarak köpeği uzaklaştırmaya çalışan vatandaşın çabaları sonuç bulmadı. Pes etmeyen ve ördeklere saldırmaya devam eden köpeği uğraş sonucunda yakalayan Olgun Aydoğan, köpeği ördek kafesine kilitleyerek cezalandırdı. Vatandaş o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, "Sahilde turistik tesis bahçesinde ördekler besleyip, müşteriler tarafından ilgi odağı olan sevimli hayvanlar tasmalı beyaz kurt köpeğinin hışmından bir türlü kurtulamıyor. Sahilde yürüyüş yaparken köpeğin ağzından güçlükle birkaç ördeği kurtardım. Baş edemeyince köpeği ördek yumurtalarının da bulunduğu kümese kilitleyerek sahibinin gelmesini bekledim" dedi. - SAMSUN