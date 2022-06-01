Posof doğalgaza kavuşuyor - Haberler

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Posof doğalgaza kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof doğalgaza kavuşuyor

Ardahan'ın Posof ilçesi doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşamaya başladı.

Ardahan'ın Posof ilçesi doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşamaya başladı.

Doğalgaz ve Petrol hattının serhat ilçe Posof tan geçmesine rağmen nüfusunun az olması nedeniyle Posof'a doğalgaz bağlanmadı. İlçe de ki resmi daireler ve okullar kömür ile ısıtılıyordu.

Posof ta açılan Yüksek okul ve yapılan TOKİ evlerine dönen gurbetçi Posofluların da çoğalması ve Belediye başkanının çabalarıyla Posof da artık doğal gazına kavuşuyor.

Bir yıl önce kabul edilen karar gereği alt yapı sisteminin yetersiz olduğu gerekçesiyle kanalizasyon, su tesisleri ve doğalgaz hattı beraber yapılıyor. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Doğalgaz Ardahan Posof Yerel Haberler

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