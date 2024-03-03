Pazar yerine park edilen aracı halat ile çeken esnaflar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta pazar yerine park edilen bir araç esnaflar tarafından halat ile çekildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, 29 Şubat Perşembe günü Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar tezgah kurabilmek için sabah saatlerinde alana geldi. Bir aracın pazar yerine çekilmesi üzerine esnaf işe koyuldu. Aracın lastiklerini halat ile bağlayan esnaf halatın diğer kısmını da kendi araçlarına bağladı. Aracı pazar yerinden halat ile çeken esnaf cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.