Patpat Kazaları Artıyor: Ölümler ve Yaralanmalar Meydana Geliyor

Bağ, bahçe ve tarlalarda kullanılan patpat olarak tabir edilen tarım aracının karıştığı trafik kazalarında ölen ve ağır yaralananların sayısı her geçen gün artıyor. Bahçelerde tarla sürmek amacı ile alınarak, daha sonra yük ve yolcu taşımada kullanılan patpat kazaları da beraberinde getiriyor.

Meydana gelen patpat kazalarının sonuçlarının çok acı olduğunu, kullanımı için eğitim alınmasını belirten sürücü kursu eğitmeni Zakir Çelepkolu; patpat ile karayoluna çıkılmaması gerektiğini belirtti. Çelepkolu; "Halk arasında pat pat olarak tabir edilen ve tarımsal alanda kullanılan araç, maalesef ülkemizde çok kazaya neden oluyor ve bu kazaların sonunda da can kaybı oluşuyor. Bunun en büyük nedeni de tarımsal alan dışında kullanılmasıdır. Patpatın sadece tarım alanlarında yük taşımak için kullandığını unutmamamız gerekiyor. Patpatla beraber römork takılı olduğu için bazen yolcu bindiriliyor. Yolcu bindirilmemesi gerekiyor. Çünkü römorka yolcunun oturması için uygun yerler yapılmamıştır. Tarımsal alanda kullandığı için kesinlikle karayoluna çıkmaması gerekiyor. Karayoluna çıktığı zaman özellikle, ışık donanımları yetersiz olduğundan dolayı diğer sürücülerin bunları algılamaması ve kazaya sebebiyet verdiklerinden dolayı gece de kullanmaması gerekiyor. Tarımsal alanlarda kullanılırken de şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yük bindirmemiz lazım. Yüklerin bağlı olması gerekiyor. Yolcu bindirmeme gerekiyor ve hızımızın düşük olması lazım. Özellikle virajlı ve eğimli iniş alanlarda 60-70 kilometre hıza çıktığı zaman bunu durdurmak, kontrol etmek biraz zorlaşıyor. Çünkü römorkun bir ağalığı var ve bu ağırlığa bağlı olarak da virajlarda devrilme sonucu kazalar oluşuyor" dedi.

Vatandaşları uyardı

Eğitmen Zakir Çelepkolu, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Patpat sürücüsü olan vatandaşlarımıza uyarımız şudur. Lütfen patpata yükten başka yolcu almayalım ve özellikle kullanım alanı olarak tarımsal alanlar dışında kullanmamaya özen gösterelim. Patpat sürücülerin yine dikkat etmesi gereken diğer bir konu ise aşırı yük yüklememek, özellikle virajlı ve eğimli alanlarda mutlaka yavaş kullanmaları gerekmektir" diye konuştu. - SİİRT