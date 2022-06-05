Patili dostlarıyla koştular - Haberler

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Patili dostlarıyla koştular

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Patili dostlarıyla koştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Patili Dostlar Koşusu, Kültürpark'ta yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Patili Dostlar Koşusu, Kültürpark'ta yapıldı.

Rekabetin ve sıralamanın olmadığı Patili Dostlar Koşusuna 100 köpek sahipleriyle katıldı. Renkli görüntülere sahne olan koşu; engelli, küçük ve büyük ırk olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yaklaşık 500 metrelik koşuya katılan patili dostlara anı madalyaları ve hediyeler dağıtıldı.

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Yerel Haberler

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