PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya'daki Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya'da görev yapan yazılı ve görsel basın temsilcilerinin tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla toplumun sesi olma misyonunu üstlendiğini söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle yazılı ve görsel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker Kampüsü'nde düzenlenen programda üç ayların başlangıcının ve Regaip Kandili'nin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Erkoyuncu, basının her zaman tarafsız ve ilkeli bir duruşunun olması gerektiğine dikkat çekerek, "Kamu menfaatini gözeten, toplumun hassasiyetlerine duyarlı, objektif ve ilkeli duruşa sahip tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Konya basını özverilidir"

Konya'da görev yapan yazılı ve görsel basın temsilcilerinin tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla toplumun sesi olma misyonunu üstlendiğine vurgu yapan Başkan Ramazan Erkoyuncu, "Basın, milletin müşterek sesidir. Şehrimizde faaliyet gösteren yazılı ve görsel medya kuruluşları kamu yararını ön planda tutarak, toplumun gözü kulağı ve sesi konumundadır. Bu bağlamda şehrimizde özverili ve bilinçli bir şekilde görevlerini yapan tüm basın mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

"Kangal Termik Santrali kendi borcunu öder"

Başkan Erkoyuncu, toplantıda son 1 yıl ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kangal Termik Santrali ile ilgili bilgi veren Erkoyuncu, santralin borcunun yapılandırıldığını söyledi. Erkoyuncu, santralin ilk taksitinin ödendiğini belirterek, "İkinci taksit ise 31 Mart itibariyle ödenecek. Kangal Termik Santrali'nin 750 milyon dolar borcu vardı. Biz bu borcu 1 kuruş bile artırmadık. Yani enerjiden buraya 1 kuruş para transferi olmadı. Kangal Termik Santrali'mizde şu an bir problem yok. Santralimiz çok rahat kendi imkanlarıyla kendi borcunu öder. Enerji maliyetleri bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de çok yükseldi. Bizim de bu anlamda Soma Termik Santrali'mizle ilgili Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüyle olan görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Ödemeler Şubat ayında yapılacak"

Başkan Erkoyuncu, Şubat ayında pancar paralarının ödeneceğine de vurgu yaparak, "Çiftçilerimizden bu yıl rekor pancar aldık. Piyasa şartlarında olumsuzluklar yaşanıyor muhakkak ama bizler de üzerimize düşen neyse yaparız. Şubat ayında pancar paralarını ödeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - KONYA