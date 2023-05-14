Oy kullanılan okulun önüne tezgah kurup erik sattı

Eskişehir'de bir erik satıcısı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılan bir okulun önünde tezgah açarak satış yaparken, oylarını kullanan vatandaşlar da satıcıdan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

Eskişehir'de bir erik satıcısı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanılan bir okulun önünde tezgah açarak satış yaparken, oylarını kullanan vatandaşlar da satıcıdan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi Eskişehir'de devam ediyor. Vatandaşlar oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirirken, Emir Öz ismindeki erik satıcısı, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek oy kullanılan bir okulun önüne tezgah açarak satış yapmaya başladı. Oyunu kullanan vatandaşlar, okul çıkış kapısının önüne kurulan erik tezgahından eriklerini alarak evlerinin yolunu tutarken, 23 yaşındaki esnaf Öz, okul önlerinde oy kullanan vatandaşların yoğun olacağını düşünerek bugün de tezgah açtığını belirtti. Satıcı Öz, "Okul önüne gelip satış yapıyorum. Ekmek paramızı kazanmak için geldim. Vatandaşlar oyunu kullandıktan evlerine giderken paket eriğini alıp gidiyorlar. Oy kullanma saati bitene kadar tezgahım burada kalacak. İnşallah vatana millete hayırlı bir seçim olur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR