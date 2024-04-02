Otizmli Berkay Çenesiz, resim ve sporla hayata tutunuyor

Kırıkkale'de yaşayan üniversite öğrencisi otizmli Berkay Çenesiz, resim ve spor yaparak hayata tutunmayı başardı.

Kırıkkale'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri çerçevesinde "spor ve resim yapmanın otizm üzerinde olumlu etkileri" paneli düzenlendi. Üniversitede gerçekleştirilen panele, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, öğretim görevlisi Selda Pehlivanlı Akgün ve otizmli Berkay'ın babası Hasan Çenesiz, konuşmacı olarak katıldı.

Üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri ve ailelerinde katılım sağladığı panelde konuşan Çenesiz, "Engelleri Sporla Aşacağız" projesi sayesinde otizmli çocuğunun spor yapmayı öğrendiğini söyledi.

Katılımcılara sporun öneminden bahseden Çenesiz, "Araştırdık dedik ki 'Bu otizmin çözümü ne? Nasıl iyileşir? Ne yapabilir?' Dediler ki; 'Otizm ilaçla hiçbir zaman iyileşecek bir şey değil, otizm ancak eğitimle iyileşecek bir şey.' Bir proje başlattılar; 'Engelleri Sporla Aşacağız.' Biz bu projeye dahil olduğumuzda Berkay yürümesini bilmiyordu. Berkay top ile oynamasını bilmiyordu. Çünkü daha önce hiç sahaya inmedi, oynamadı. Burada Sayın müdürüme ve hocalarıma minnetlerimi sunmak istiyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş, panelde yaptığı açıklamada, "Hocalarımızın gayreti inanılmaz bir şekilde bizden çok daha fazla övgüyü bizden çok daha fazla sevabı bizden çok daha fazla ailelerin minnettarını hak ediyor teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berkay Çenesiz (21), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aşkla, canla, başla spor ve resim yapmanın güzel olduğunu söyledi.

Resim yapmanın kendisine çok iyi geldiğini anlatan Çenesiz, "Resim yapmayı çok seviyor. Çok iyi geldi bana resim. Koleksiyon resimleri, forma resimleri, kart resimleri, tabak resimleri, tarih, oyun, poster, birçok resimler var. Milli takım formları, kulüp formaları, görmek beni duygulandırıyor" ifadesini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Selda Pehlivanlı Akgün, resimle Berkay'ın sosyalleşmesini sağladıklarını ifade ederek, arkadaşlarıyla da resim sayesinde iletişim kurduğunu kaydetti.

Öğretim görevlisi Akgün, "Resim alanlarına teşvik ederek sadece spor kartlarıyla değil başka alanlarla ilgili resimler yapmasını da sağladık. Sözel anlatımla resmi bir arada kullanarak sosyalleşmesini sağladık. Berkay diğer arkadaşlarıyla resimleri ile ilgili konuşmaya başladı. Sosyal iletişimini sağlamış oldu. Dikkatini toplamaya başladı. Arkadaşlarıyla konuşuyor" şeklinde konuştu.

Sosyal iletişim için resmin önemli olduğunu vurgulayan Akgün, "Şu an burada 'Berkay Çenesiz resim sergisi' açtık. Berkay başladığı dönemden bu zamana kadar da çok büyük gelişim kat etti. Tüm ailelere diyoruz ki çocuklarınızı resim yapmaya spor yaptırmaya teşvik edin. Berkay rol modeldir" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı Milli Takım Antrenörü Sevda Kalkan da "Berkay ağır otizmli. Normalde tek başına hareket edemeyen bir bireydi. 2017 yılından itibaren şu anki durumuna baktığımız zaman arkadaşlarıyla birlikte liseyi bitirip üniversite sınavında başarı gösterdi. Türkiye şampiyonasında da çeşitli dallarda birincilik ve ikincilikleri var" değerlendirmesini yaptı.

Panelin ardından otizmli Berkay Çenesiz, kendisinin yaptığı resimleri açtığı sergide katılımcıların beğenisine sundu. Otizmli Berkay'ın resmettiği yerli ve milli otomobil Togg, Marmaray, İstanbul'un Fethi, Millet Kütüphanesi gibi eserler de dikkat çekti. - KIRIKKALE