TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

TOKİ indirim kampanyasının başvuru şartları ve ayrıntıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. TOKİ indirim kampanyası 2024 ne zaman başlayacak? TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2024 NE ZAMAN?

Borcunun tamamını ya da bir kısmını kapatacak olan vatandaşlar, yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecek. 2024 TOKİ indirim kampanyası başvuruları ve kampanyanın tüm detayları, vatandaşların ödeme kolaylığı sağlayabilmesi amacıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlar için büyük bir fırsat sunuluyor.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek TOKİ indirim kampanyasından faydalanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankaya başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, borçlarıyla ilgili detaylı bilgileri yine bankalarından öğrenerek, indirimden yararlanma fırsatına sahip olacaklar.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlar, borçlarını peşin ödediklerinde yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabilecekler. Bu kampanyadan, 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılan ve taksit ödemelerine 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayan, kalan taksit sayısı en az 12 olan alıcılar faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayanlar da, en az yüzde 25'ini ödedikleri takdirde aynı oranda indirimden yararlanabilecek. Başvuru yapacak vatandaşların, borç kapatma işlemi yapılacak ayın taksitini ödemiş olmaları ve geçmişe dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kat mülkiyeti tamamlanmış projelerde, konut ve iş yeri sahiplerinin başvuruları sırasında "borcu yoktur" belgesi ve belediyeden alacakları emlak beyan değerini gösteren belgeyi sunmaları gerekmekte.

İndirimden faydalanarak kredi kullanmak isteyenler ise, sözleşmeyi imzaladıkları bankalardan destek alabilecek. Ancak kampanya süresi sona erdikten sonra yapılacak borç kapatma işlemlerinde bu yüzde 25 indirim fırsatı geçerli olmayacak.