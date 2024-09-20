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Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları...

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Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal futbol severler tarafından merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, saati ve hangi kanaldan yayınlanacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu önemli karşılaşma hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Konyaspor- Sivasspor maçı ne zaman? Konyaspor- Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. Hafta maçları...

KONYASPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

KONYASPOR- SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki

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Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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