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Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir?

Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir?
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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun olayı aydınlanmaya devam ediliyor. 20 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü?

Müge Anlı programında, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı ve son durum nedir merak ediliyor. 20 Eylül Cuma günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 17 yıl önce Kastamonu'da kaybolan Hatice Musaoğlu'nun konusunda gelişmeler yaşandı. Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir? Detaylar haberimizdedir…

HATİCE MUSAOĞLU'NU OĞLU MU ÖLDÜRDÜ?

Hatice Musaoğlu'nun kaybolmasıyla ilgili programın ihbar niteliği taşıdı, savcılık harekete geçti. Kastamonu Gümütler köyünden 18 yıl önce kaybolan ve o sırada 50 yaşında, 4 çocuk annesi olan Hatice Musaoğlu'nun dosyasında gelişmeler yaşanıyor. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, oğlu Aydın Musaoğlu Azdavay yolunda otobüsten indirilip gözaltına alındı.

Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir?

AYDIN MUSAOĞLU TUTUKLANDI MI?

Kastamonu Gümütler köyünde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yayını ihbar kabul edilerek savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak Hatice Musaoğlu'nun oğlu Aydın Musaoğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

50 yaşında, 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu'nun kaybolması o dönemde şüphe uyandırmış, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı. Geçen yıllar boyunca dosya kapalı kalırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan bu olayın ardından soruşturma yeniden başlatıldı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Musaoğlu Azdavay yolunda seyahat ederken otobüsten indirilip gözaltına alındı. Musaoğlu'nun, savcılık tarafından tutuklanmasına karar verildi ve sorgu işlemleri devam ediyor.

Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürdü? 20 Eylül Müge Anlı'da Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, olay nedir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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