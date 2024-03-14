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Ordu'ya 2023 yılında en fazla göç İstanbul'dan geldi

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2023 yılında Ordu'ya 43 bin 974 kişi göç ederken, en fazla göç 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan geldi. Ordu'nun en fazla göç verdiği ilk 10 il ise İstanbul, Samsun, Giresun, Ankara ve Kocaeli oldu.

Ordu'ya 2023 yılında 43 bin 974 kişi göç ederken, en fazla göç 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 2023 yılında Ordu'nun nüfus hareketliliği belli oldu. 2023 yılında Ordu'dan diğer illere 29 bin 843 kişi göç ederken, diğer illerden Ordu'ya 43 bin 974 kişi göç etti. Ordu'nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu.

Ordu, 2023 yılında en fazla göçü 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan alırken, yine 8 bin 22 kişi ile en fazla göçü İstanbul'a verdi. İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24 bin 730 kişi ile Altınordu olurken, Altınordu ilçesini 10 bin 452 kişi ile Fatsa, 7 bin 578 kişi ile de Ünye ilçesi takip etti.

En fazla göç alan ilçelerinden başında 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu. Altınordu ilçesini 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişi ile de Ünye ilçesi izledi.

Ordu'nun en fazla göç verdiği ilk 10 il ise şu şekilde:

İstanbul (8 bin 22), Samsun (3 bin 163), Giresun (bin 984), Ankara (bin 896) ve Kocaeli (bin 5), Trabzon (893), İzmir (781), Tekirdağ (548), Antalya (531), Tokat (523).

Ordu'nun en fazla göç aldığı ilk 10 il ise şu şekilde:

İstanbul (18 bin 505), Samsun (3 bin 871), Ankara (2 bin 335), Kocaeli (bin 353), Giresun (bin 321), Tokat (bin 278), Malatya (874), Tekirdağ (839), Trabzon (817), İzmir (733). - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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