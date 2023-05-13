Ordu Serbest Bölgesi kuruldu

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla "Ordu Serbest Bölgesi" kuruldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası Ünye Limanı'nda açıklamalarda bulunan Ordu Valisi Tuncay Sonel, limanın hemen yanında bulunan ve serbest bölge olarak kullanılacak alanın 150 dönüm büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

"İlimiz adına peş peşe sevindirici haberler alıyoruz"

Ordu'nun son bir ayda son derece önemli yatırımlara kavuştuğunun altın çizen Vali Sonel, "Ordumuz son bir ay içerisinde peş peşe sevindirici müjdeler alıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Ordu Serbest Bölgesi kuruldu ve resmi gazetede yayınlandı. Bu konuda Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer büyük ermek verdi. Yine ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un büyük bir özverisi var. Son bir hafta özellikle bu konu ile alakalı büyük bir yoğunluk vardı. Özelikle bölgemizde ihracatın büyümesi için son derece önemli bir gelişmedir. Burada şu an içinde bulunduğumuz Ünye Limanı'nın yan tarafındaki 150 dönümlük alan serbest bölge ilan edildi. Buraya hem yerli hem de yabancı yatırımcı gelecek. Burada aynı zamanda çok sayıda istihdam imkanı sağlanmış olacak. Öte yandan bununla alakalı olarak Ünye Organize Sanayi Bölgesi de büyük bir hızla devam ediyor. Orada yer alacak olan 42 fabrikanın 5'nin yapım çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Ordu'da bir ayda müthiş yatırımlar aldık"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in bölgeye gelmesi ile birlikte yatırımların hızla devam ettiğini belirterek, "Yine yapımı bir süre duran Ünye Kültür Merkezimiz vardı. Onun da ihalesini yaptık ve inşaatımız başladı. Yine Bakanımızın şehrimize gelmesi ile birlikte son bir ayda müthiş eğitim yatırımları aldık. Son üç yılda ilimizde eğitimle ilgili 63 yatırım vardı. Bakanımızın şehrimize gelmesi ile birlikte son bir ay içerisinde 46 yatırım almış bulunuyoruz. Bunlar; 23 okul binası ve 376 derslik, 8 öğretmenevi, 4 öğrenci pansiyonu, 5 spor salonu, 4 kapalı spor salonu, 1 atölye binası, 1 uygulama oteli, 1 halk eğitim merkezi, 1 yemekhane, 542 köy yaşam merkezi ile birlikte toplamda 109 yatırım olmuş oldu. Kim bu memlekete bir hizmet yaparsa, başımızın üzerinde yeri var. Bu vesile ile güzel bir bahar gününde Ünye'de bu müjdeli haberleri paylaşmak istedim" diye konuştu.