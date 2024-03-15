Üye Girişi
Haberler

OEDAŞ Şiir ve Resim Yarışması Başvuruları Başladı

Güncelleme:

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ın ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik düzenlediği geleneksel şiir ve resim yarışmasının başvuruları alınmaya başladı. Yarışma Eskişehir'de yapılacak ve enerji tasarrufu temasıyla gerçekleştirilecek. Başvuru tarihi 8 Nisan 2024.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ'ın ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik düzenlediği geleneksel şiir ve resim yarışmasının başvuruları alınmaya başladı. Önceki yıllarda OEDAŞ'ın hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak'ta düzenlenen yarışmanın yedincisi Eskişehir'de yapılacak. Enerji tasarrufu temalı yarışmaya ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri de şiirleriyle katılabilecek. Son başvuru tarih 8 Nisan olan ödüllü yarışmanın sonuçları ise 22 Nisan'da düzenlenen törenle açıklanacak.

Çocuklarda çevre bilinci ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturma hedefiyle hizmet verdiği Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinden her yıl birinde şiir ve resim yarışması düzenleyen Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu yıl Eskişehir'de gerçekleşecek yarışma için başvuruları almaya başladı.

Enerji tasarrufu temasıyla yapılan yarışmaya Eskişehir'de okuyan ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri ise şiirleriyle katılabiliyor. Resim ve şiirler, okullarda öğretmenler tarafından kurulan komisyonlarda değerlendirildikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek. Buradaki değerlendirmenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak komisyonda dereceye giren öğrenciler belirlenecek. Her öğrencinin en fazla bir, her okulun ise resim kategorisinde üç, şiir kategorisinde üç olmak üzere toplam altı çalışma ile katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 8 Nisan 2024.

Çifte kutlama yapılacak

Yarışmanın sonuçları, 22 Nisan Pazartesi günü düzenlenen törenle açıklanacak. Her iki kategoride de birinci olan öğrencilere laptop, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet hediye edilecek. Ödül töreninde aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu da yaşanacak.

Resim ve şiirlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekiyor. Bu yıl yedincisi düzenlenecek yarışma hakkında detaylı bilgiye www.osmangaziedas.com.tr adresi üzerinden de erişilebilir. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Çocuk Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli? İlyas Cirit kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bekilli Belediye Başkan adayı İlyas Cirit kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title