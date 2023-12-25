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Nilüfer'de trafik düzenlemesi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevsinde asfaltı yenilecek olan Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Liman Cadde, 25-29 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevsinde asfaltı yenilecek olan Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Liman Cadde, 25-29 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Çalışma süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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