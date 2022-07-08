Niğdeli Vatandaş, Niğde Valisi'ne Susuzluktan Şikayet Etti: "Yarın Kurban, Elimizi Yıkamaya Yemin Ediyorum Suyumuz Yok"

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesinde vatandaşları emniyet kemeri takmaları için uyardı. Karanlıkdere Köyü'nde suyun olmadığını söyleyen bir vatandaş, Vali Mustafa Koç'a; "Biz gurbetçiyiz, Karanlıkdereliyiz. Suyumuz yok. Yarın kurban kesilecek. Yemin ediyorum el yıkamaya suyumuz yok" dedi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Kurban bayramı öncesinde trafik noktalarında, vatandaşları emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri için uyardı. Karanlıkdere köyünde yaşadığını söyleyen bir vatandaş, Vali Mustafa Koç'a şunları söyledi:

"Biz gurbetçiyiz Sayın Valim, Karanlıkdereliyiz. Suyumuz yok, Sayın Valim. Sağ olsun muhtarımız çok uğraşıyor. Yarın kurban kesilecek. Yemin ediyorum el yıkamaya suyumuz yok. Köyde su yok. Yetmiyor suyumuz. Gerçekten su sıkıntısı yaşıyoruz. Gölet için uğraşıyoruz biz. Karanlıkdere halkı olarak gerçekten su sıkıntımız çok."

Vali Mustafa Koç ise "Tamam, ona biz özel olarak ilgilenelim" dedi. Vali Koç, daha sonra açıklamalarda bulundu. Koç, şunları söyledi:

"Devlet büyüklerimiz takdir ettiler uzunca bir bayram tatili oldu. Bizim milletimizin kültüründe de kurbanını memlekette kesme güzel bir adetimiz var. Haliyle hem bu uzun tatili değerlendirmek hem de kurbanlarını memleketlerinde geçirmek için insanlarımız yollara düşüyorlar. Bu da bir trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Biz bu trafik yoğunluğunun ortaya çıkardığı durumları gidermek açışından; hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın huzurlu, kazasız, belasız bir bayram geçirmesi açısından Niğde ilimizde de hem emniyet hem de jandarmadan oluşan 510 ekip 1273 personel görevlendirmesi yaptık. Onlara teşekkür ediyoruz."

ANKA / Yerel