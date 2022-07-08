Niğdeli Vatandaş, Niğde Valisi'ne Susuzluktan Şikayet Etti: "Yarın Kurban, Elimizi Yıkamaya Yemin Ediyorum Suyumuz Yok" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğdeli Vatandaş, Niğde Valisi'ne Susuzluktan Şikayet Etti: "Yarın Kurban, Elimizi Yıkamaya Yemin Ediyorum Suyumuz Yok"

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesinde vatandaşları emniyet kemeri takmaları için uyardı. Karanlıkdere Köyü’nde suyun olmadığını söyleyen bir vatandaş, Vali Mustafa Koç’a; “Biz gurbetçiyiz, Karanlıkdereliyiz. Suyumuz yok. Yarın kurban kesilecek. Yemin ediyorum el yıkamaya suyumuz yok” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Valisi Mustafa Koç, bayram öncesinde vatandaşları emniyet kemeri takmaları için uyardı. Karanlıkdere Köyü'nde suyun olmadığını söyleyen bir vatandaş, Vali Mustafa Koç'a; "Biz gurbetçiyiz, Karanlıkdereliyiz. Suyumuz yok. Yarın kurban kesilecek. Yemin ediyorum el yıkamaya suyumuz yok" dedi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Kurban bayramı öncesinde trafik noktalarında, vatandaşları emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri için uyardı. Karanlıkdere köyünde yaşadığını söyleyen bir vatandaş, Vali Mustafa Koç'a şunları söyledi:

"Biz gurbetçiyiz Sayın Valim, Karanlıkdereliyiz. Suyumuz yok, Sayın Valim. Sağ olsun muhtarımız çok uğraşıyor. Yarın kurban kesilecek. Yemin ediyorum el yıkamaya suyumuz yok. Köyde su yok. Yetmiyor suyumuz. Gerçekten su sıkıntısı yaşıyoruz. Gölet için uğraşıyoruz biz. Karanlıkdere halkı olarak gerçekten su sıkıntımız çok."

Vali Mustafa Koç ise "Tamam, ona biz özel olarak ilgilenelim" dedi. Vali Koç, daha sonra açıklamalarda bulundu. Koç, şunları söyledi:

"Devlet büyüklerimiz takdir ettiler uzunca bir bayram tatili oldu. Bizim milletimizin kültüründe de kurbanını memlekette kesme güzel bir adetimiz var. Haliyle hem bu uzun tatili değerlendirmek hem de kurbanlarını memleketlerinde geçirmek için insanlarımız yollara düşüyorlar. Bu da bir trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Biz bu trafik yoğunluğunun ortaya çıkardığı durumları gidermek açışından; hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın huzurlu, kazasız, belasız bir bayram geçirmesi açısından Niğde ilimizde de hem emniyet hem de jandarmadan oluşan 510 ekip 1273 personel görevlendirmesi yaptık. Onlara teşekkür ediyoruz."

ANKA / Yerel

Mustafa Koç Kurban Niğde Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title