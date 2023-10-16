Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden İsrail'in tutumuna "sessiz kalmayın" çağrısı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Filistin halkının bir insanlık dramı yaşadığını belirterek bölgenin huzur ve refaha kavuşması için dünya liderlerine çağrıda bulundu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarım asrı aşkın süredir İsrail'in işgali ve zulmü altında olan Filistin toprakları, son dönemde yine aynı devlet tarafından aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu binlerce masum sivile yönelik saldırılara maruz kalmaktadır. Yıllardır bölgenin huzur ve refahına, bilhassa Müslüman Filistin halkının en temel yaşam hakkına saldıran İsrail, tüm dünyanın gözü önünde bu saldırılarını artırarak bölge halkına adeta yeni bir insanlık dramı yaşatmaktadır. Bölgenin başta sağlık ve eğitim hizmetleri olmak üzere; elektrik, doğalgaz, su, iletişim vb. altyapısına hava, deniz ve karadan saldırılarla zarar vererek insanlık suçu işleyen İsrail'in bu zulmü ise dünya kamuoyu tarafından sessizce izlenmektedir. Masum sivillere yönelik bu insanlık dışı tutumun ve sistematik olarak yürütülen zulüm ve ambargoların temel insan hakları esasında kısa zamanda son bulması en büyük temennimizdir. Tüm dünyayı, meşru devlet anlayışına aykırı eylemlerde bulunarak uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'e karşı sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak İsrail'in bölge halkının başta yaşam kaynakları olmak üzere eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini engelleyen, inanç özgürlüğünü ortadan kaldıran ve bu yönüyle masum sivil katliamına varan eylemlerini şiddetle kınıyor; bölgenin huzur ve refaha kavuşması için dünya liderlerine barıştan, vicdandan ve adaletten yana tavır ortaya koymaları için çağrıda bulunuyoruz." - NİĞDE