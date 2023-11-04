Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Baştürk Atandı

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk atandı.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk atandı.

Kasım 2022'de Alper Lütffü Göncü'den boşalan Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini İsmail Tecimer vekaleten yürütüyordu. - NİĞDE