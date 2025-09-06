Mustafa Elitaş: 'Güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğinde kanunlar çıkardık'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 22. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Eliştaş, "Güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğinde kanunlar çıkardık" dedi.

Kayseri OSB Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen 22. Olağan Mali Genel Kurul'a, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, protokol üyeleri ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurulda açılış konuşmasını yapan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, geride bıraktıkları 3 yılda yaptıkları projeleri sanayicilerle paylaşarak, "2022 yılı Haziran ayından bugüne daima sanayicilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sanayicimizi desteklemek, sıkıntıları çözebilmek için oluşturduğumuz çok sayıda projemizi tek tek hayata geçirmiş bulunmaktayız. Sağlık merkezimizi tamamladık. 2 adet eczane işyerimizi hazır hale getirdik. Yeni iş merkezimizin inşaatında yüzde 70 seviyesine ulaştık. Bugüne kadar 60 kilometrelik yolumuzu asfaltladık. Hedefimiz 85 kilometre toplam asfalt yol ağımızın tamamını yenilemektir. Güvenlik konusunda önemli adımlar attık. Polisimiz akşam 7'den sabah 7'ye kadar Bölgemizdeki devriyesini sürdürmektedir. Üç ana nizamiyemizi tamamladık. Dördüncü nizamiyemizin de yakın zamanda temelini atacağız. Yağmur suyu terfi hattı kapasitemizi iki katına çıkardık. Araç filomuzu yeniledik, 21 yeni aracı sanayicilerimizin hizmetine kazandırdık. Sadece üretime yönelik değil, eğitime ve insan kaynağına yönelik çalışmalarda yapmaktayız. Teknik Kolejimiz başarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz bu yıl ilk mezunlarını vermiştir. Nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik açtığımız kurslarımızla sanayicimizi desteklemeyi sürdürmekteyiz. Kayseri Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi ve Kayseri OSB MYO için yeni binaların yapımıyla ilgili çabalarımız sürmektedir. Bilişim altyapımızı yenileyerek dijital, şeffaf bir yapıya geçiş yaptık. E-OSB projemizi devreye aldık, tanıtım süreçlerini başlattık. Sanayicilerimizi bilişim alanında ileriye taşıyacak olan DATA-CENTER projesine start verdik. Sanayicilerimizin verileri bulut sistemi ile OSB tarafından korunacaktır. 100 megavatlık GES projemiz için gerekli altyapı hazırladık. Çok kısa zamanda TEİAŞ'tan izni alarak, sanayicimizin hizmetine sunacağız. Yaklaşık 250 kilometre kablo montajını tamamladık. Yeni trafo binamız DM-6'yı Bölgemize kazandırdık. Enerji verimliliği kapsamında yüzde 70 daha az enerji tüketen 2.000 adet armatürün değişimine başladık. Atık su arıtma tesisimizin mekanik alt yapısını yeniledik. Az enerji ile çok iş yaptık, arıtma kapasitemizin verimliliğini artırdık" diye konuştu.

"Kayseri OSB'yi hep birlikte büyütüyoruz"

Yalçın, "Sevgili Peygamberimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' hadis-i şerifinde buyurduğu gibi bir ve beraber olmaya odaklandık. Bizler, yalnızca bir yönetim değil, sanayicimizin hizmetinde bir ekip olduk. Sanayicimizin derdiyle dertlendik. Taleplerinin takipçisi olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere, tüm kurumlarla iletişim halinde olduk. Kayseri OSB'yi hep birlikte büyütüyor, birlikte güçlendiriyoruz. Şehrimizin istihdamına, üretimine ve ihracatına katkı sunmak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu vesileyle birlikte yol aldığımız yönetim ve denetim kurullarındaki arkadaşlarıma ve tüm personelimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız 3 yılda Bölgemiz öz kaynaklarını artırdık. OSB'de israfın önünü kestik. Kaynaklarımızı doğru şekilde kullandık. Yatırıma dönük finans imkanları oluşturduk ve sürekliliğini sağladık. Yalnızca sanayicilerimize hizmet etmek için gayret sarf ettik. Ziya Paşa'nın 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' dizesiyle vurgu yaptığı gibi, basiretli yönetim anlayışımıza tüm sanayicilerimiz ve şehrimiz şahit olmaktadır. 24 Haziran 2022 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki 3 yılda yaptığımız yatırımın tutarı; yaklaşık 61 milyon dolar, Merkez Bankası kuru ile 2,5 milyar TL olmuştur. Bir kuruş dahi kredi kullanmadan, bir milimetre dahi arsa satmadan bu başarıyı elde ettik. Bu başarı tüm sanayicilerimizle beraber, hepimizin ortak başarısıdır" ifadelerini kullandı.

"Sanayicimiz varsa Türkiye güçlüdür, sanayicimiz üretirse Kayseri büyür"

Mali Genel Kurul'a Başkanlık eden Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'da yaptığı konuşmada; "Şehrimizin ihracatını sizlerin gayretleriyle daha da yukarılara çıkaracağımıza da yürekten inanıyoruz. Çünkü sizler, krizleri fırsata çeviren vizyonunuzla, güçlü iradenizle ve bitmeyen azminizle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı veriyorsunuz. Sanayicimiz varsa Türkiye güçlüdür, sanayicimiz üretirse Kayseri büyür. Bizlerde Oda Başkanları olarak hem Ticaret Odamız, hem Sanayi Odamızın kıymetli başkanı ve OSB Başkanlarımızla birlikte yaşadığımız bu zorlukları her platformda dile getiriyor, bire bir birinci ağızdan en yetkilisine çözüm önerileriyle aktarıyoruz. Sizlerin de takip ettiği üzere şehrimize gelen Bakanlarımıza, Merkez Bankası Başkanımıza ve Ankara'da yaptığımız ziyaretlerde sorunlarımızın çözümü için mücadele ediyoruz. Tam gaz çalışıyoruz. Devletimizden de bu noktada ihracatçımıza ve iş insanlarımıza nefes aldıracak güçlü adımlar atacağına inanıyoruz" dedi.

"Bizim sanayicimiz diğer OSB'dekilerden farklı"

Kayseri' deki sanayicilerin diğer OSB'deki sanayicilerden farklı olduğunu nedenin ise Kayseri'deki sanayicilerin kazandığını şehrine yatırması olduğunu aktaran AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, "Sanayicimiz yaptığı ürünü şehir şehir gezerek, pazarlamaya çalışır. Oralardan aldıklarını getirir, şehrimize ya yatırım yapar ya da hayır yapar. Onun için ben şahsen sanayicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün Kayseri OSB dediğimiz zaman Türkiye'deki 404 OSB'den bir tanesi olarak bakmak istemiyoruz. Biliyorsunuz bu OSB'lerden 44 tanesi tarıma dayalı OSB'den oluşuyor. 360 civarında OSB bulunuyor. Bizi sanayicimiz bunların hepsinden farklı. Sebebi ise hakikaten kazandığını şehrine yatırır" şeklinde konuştu.

"Güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğinde kanunlar çıkardık"

Sağlık bandında öncelikle güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarının döşenmesiyle ilgili imkan sağladıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise, "Kayseri'deki Erciyes Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte 4 organize sanayi bölgemiz var. 1 serbest bölgemiz var. Toplam 50 milyon metrekarelik üretime tahsis edilmiş bir alanla karşı karşıyayız. Bu süre içerisinde zor dönemeçler aşıldı. Türkiye'de ilk defa Kayseri organize sanayi bölgesi dağıtım bedeli ödemeden elektrik alan organize sanayi bölgesi haline geldi. Şuanda herhalde 15 kuruş civarında dağıtım bedeli alıyorlar. Ancak eğer o dağıtım bedeli ile ilgili mevzuatı çıkarmasaydık. Bugün 1 TL'den fazla dağıtım bedeli ödemek gerekirdi. Başkanımız elektriği peşin parayla aldığı için pazarlık etme imkanı mevcut. O da kime yansıyor. Değerli sanayicilerimize yansıyor. Güneş enerjisiyle ilgili devrim niteliğinde kanunlar çıkardık. Tüm organize sanayi bölgesinin etrafını çeviren sağlık bandı vardı. O sağlık bandında öncelikle güneş panelleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarının döşenmesiyle ilgili imkan sağladık. Nitekim bugün Kayseri OSB Türkiye'de ilk 55 megavatlık güneş paneli enerjisiyle kendi enerjisini üreten OSB haline geldi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ