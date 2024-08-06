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Muğla, Türkiye'de En Fazla Motosiklet Satışının Yapıldığı İl

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Muğla, dünyada motosiklet kullanım oranı en yoğun olan Vietnam'ı aratmıyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip Muğla'da Ocak-Haziran döneminde 20 bin 404 satış ile Türkiye genelinde nüfus dağılımına göre en fazla motosiklet satışının yapıldığı il Muğla oldu.

Muğla, dünyada motosiklet kullanım oranı en yoğun olan Vietnam'ı aratmıyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçelere sahip Muğla'da Ocak-Haziran döneminde 20 bin 404 satış ile Türkiye genelinde nüfus dağılımına göre en fazla motosiklet satışının yapıldığı il Muğla oldu.

Nüfus oranına göre en fazla satış Muğla'da

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak-Haziran ayı döneminde Muğla'da adet bazında 20 bin 404 motosiklet satışı gerçekleşirken, genel satışta Muğla, Türkiye üçüncüsü, nüfus dağılımına göre ise Türkiye'de ilk sırada yer aldı. 1 milyon 100 bin nüfusa sahip Muğla'da 264 bin 570 motosiklet bulunurken, nüfusun dörtte biri motosiklet kullanıyor.

İllere göre motor sayısı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de illere göre trafikte kaydı bulunan motosiklet sayıları şöyle oluştu. 15 milyon 655 bin 924 kişinin yaşadığı İstanbul'da 701 bin 765, 3 milyon 214 bin 571 kişinin yaşadığı İzmir'de 420 bin 637, 2 milyon 696 bin 249 kişinin yaşadığı Antalya'da 452 bin 275, 1 milyon 480 bin 635 kişinin yaşadığı Manisa'da 272 bin 414 ve 1 milyon 82 bin 144 kişinin yaşadığı Muğla'da 264 bin 570. Muğla bu rakam ile nüfus oranına göre en fazla motosikletin yer aldığı il oldu.

Motosiklet sayısı otomobili geçti

Muğla'da ilk defa Ocak-Haziran döneminde yeni satış yapılarak trafik kaydı yapılan motosiklet sayısı otomobili geride bıraktı. Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla Muğla'da 256 bin 566 otomobil bulunurken, motosiklet sayısı 264 bin 570 olarak gerçekleşti. Muğla'da tüm motorlu araç sayısı rakamı ise 683 bin 189.

6 ayda motosiklet kazalarında 14 ölüm

Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi turistik ilçelerde ulaşım amaçlı en fazla tercih edilen motorlu araç motosiklet oldu. Ulaşım aracı olarak kullanılan motosikletlerde, aynı zamanda özellikle merkez ilçe Menteşe'de kurye sayısının fazlalığı da dikkat çekiyor. 6 aylık zaman diliminde Muğla genelindeki polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 640 motosiklet kazası meydana geldi. Bu kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kask önemli faktör

Motosiklet kazalarının büyük bir bölümü Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Menteşe ilçelerinde meydana geldi. Kent merkezlerinde meydana gelen 2 bin 640 trafik kazasına rağmen ölüm oranının 14'te kalmasının başlıca nedeninin şehir içi trafik ekiplerinin sürekli olarak denetimleri. Özellikle kasktan taviz vermeyen trafik ekipleri, zaman zaman da sürücülere kaskın önemini ön plana çıkarmak amacıyla özel firmaların katkıları ile hediye kask projesini uyguluyor.

Park sorunu yok, yakıt az yakıyor

Motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği Muğla'da motosiklet kullanıcıları motor tercihinin en önemli nedenleri arasında park sorunu, ulaşım kolaylığı ve yakıt kullanımı olduğunu açıkladı. Vatandaşlardan Mustafa Yaraş, "Son zamanlarda akaryakıtın pahalı olması, otopark sorunu olduğu için, ayrıca motor daha seri olduğu için tercihimiz motor oluyor" derken, bir başka vatandaş ise "Motosiklet Muğla merkez başta olmak üzere Türkiye genelinde çoğaldı. Benzinin yüksek olması, otopark sıkıntısı ve araba çok. Motosikleti her tarafa koyabiliyoruz. Benzin yüksek olduğu için herkes motosiklete hücum etti. Motosiklette park sorunu yok. Herkes istediği yere koyabiliyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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