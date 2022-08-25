Muğla haberi... 'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı Yerel Haberler Edinilen Muğla haberine göre Deniz üzerindeki katı atıkları toplamak üzere Koç Savunma tarafından üretilen “smartium clean”, Fethiye Belediyesi’nin temizlik filosuna katıldı. Deniz üzerindeki katı atıkları toplamak üzere Koç Savunma tarafından üretilen "smartium clean", Fethiye Belediyesi'nin temizlik filosuna katıldı. Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş.'nin smartium clean projesi kapsamında geliştirdiği ürün, ilçe sahillerinde hizmete başladı. Fethiye Belediyesi tarafından körfezde denemesi yapılan smartium clean ile atıkların hızlı şekilde toplanarak denizlerin korunması ve kirlilikten arındırılarak ekosisteme destek olunması hedefleniyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçeye hizmet verecek ürünle ilgili, "Koç Savunma tarafından üretilen, smartium clean'i belediyemize kazandırdık. Smartium clean deniz üzerindeki katı atıkları toplayarak, temiz çevre mücadelemize güç katacak" dedi. Kaynak: ANKA / Yerel Fethiye Belediyesi Fethiye Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Muğla haberi... 'Smartıum Clean' Fethiye Belediyesi Temizlik Filosuna Katıldı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.