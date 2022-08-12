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Muğla haberi | Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aşure hayrı

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Muğla haberi | Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aşure hayrı

Edinilen Muğla haberine göre Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle aşure hayrı gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muharrem Ayı vesilesiyle aşure hayrı gerçekleştirildi.

Birlik, beraberlik ve bereket ayı olan Muharrem Ayı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla'nın yiyecek ve içecek alanında AR-GE okulu olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde aşure etkinliği düzenlendi. Meslek lisesinin usta öğreticileri, öğretmen ve öğrencileri tarafından özenle hazırlanan aşure, etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Okul bahçesinde kurulan stantlarda ilk aşure ikramını İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaptı. Etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikramında bulunan İl Müdürü Çay, "Muharrem ayının Muğlamız, ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugün aşure etkinliğinde eğitim camiamızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan çalışanlarımızla ve hemşerilerimizle bir araya geldik. Aşure; bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesidir. Muharrem ayının da, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Muharrem Ayı Muğla Yerel Haberler

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