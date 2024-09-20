BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 20 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

20 Eylül Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 20 Eylül hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20:00 Hatayspor - Bodrum FK

21 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Konyaspor - Sivasspor

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray

22 EYLÜL PAZAR

17:00 Rizespor - Samsunspor

17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor

20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor

20:00 Beşiktaş - Eyüpspor

23 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 Göztepe - Kayserispor

20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor

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