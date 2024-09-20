BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 20 Eylül Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
Bugün, 20 Eylül Cuma günü hangi futbol maçları var, bu maçlar hangi kanalda yayınlanıyor ve şifresiz mi? Sorularının cevabı merak ediliyor. 20 Eylül Cuma günü futbol severler için hangi maçların olduğu, hangi kanaldan yayınlandığı ve maçların şifresiz olup olmadığı araştırılıyor.
20 Eylül Cuma günü hangi futbol maçları oynanacak, bu maçlar hangi kanalda yayınlanacak ve şifreli mi yoksa şifresiz mi olacak? Bugün gerçekleşecek olan maçların listesini sizler için derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Basketbol Ligi maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı? Detaylar haberimizde...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 20 Eylül hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
20:00 Hatayspor - Bodrum FK
21 EYLÜL CUMARTESİ
17:00 Konyaspor - Sivasspor
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray
22 EYLÜL PAZAR
17:00 Rizespor - Samsunspor
17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor
20:00 Beşiktaş - Eyüpspor
23 EYLÜL PAZARTESİ
20:00 Göztepe - Kayserispor
20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor
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