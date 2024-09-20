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Resmi Gazete bugün (20 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Resmi Gazete bugün (20 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
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Resmi Gazete 20 Eylül 2024 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 20 Eylül atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 20 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 20 Eylül 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2024! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? CUMA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8988)

–– İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8989)

–– Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Bulunan Yapı Kalıntılarının Ortaya Çıkarılması ve Restorasyon Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Amacıyla Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8990)

–– Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İslami İlimler Fakültesinin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8991)

YÖNETMELİK

–– Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/22)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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