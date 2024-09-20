Üye Girişi
Haberler

KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024?

KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları beklenirken bir yandan da gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Peki, KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024?

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) lisans sınavı sonuçları ardından en çok araştırılan konulardan biri de KPSS branş bazında sıralamaları oldu. Peki, KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi sonrasında KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?

KPSS 2024, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024?

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS alımları farklı puan türlerine göre yapılmaktadır. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri bulunmaktadır ve atamalar da buna göre yapılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS P93 puan türü ile aşağıdaki meslekler ve memur kadroları alım gerçekleştirmektedir.

• Belediyelerde zabıta memuru

• Kamu kurumlarında şöför

• Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

• İşletmen & kontrolör

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Anbar memuru

• Hizmetli

• Kaloriferci

• Polis

• Astsubay

• Sekreter

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kamu KPSS KPSS

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024? Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Gemlik, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Turgutlu, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler! 20-21 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });