Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) lisans sınavı sonuçları ardından en çok araştırılan konulardan biri de KPSS branş bazında sıralamaları oldu. Peki, KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi sonrasında KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Sonuçların saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?

KPSS 2024, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli.

Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

KPSS PUAN TÜRLERİ

KPSS alımları farklı puan türlerine göre yapılmaktadır. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri bulunmaktadır ve atamalar da buna göre yapılmaktadır.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS önlisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor.

KPSS tarafından geçtiğimiz yıllarda atama ve yerleştirme puanlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS P93 puan türü ile aşağıdaki meslekler ve memur kadroları alım gerçekleştirmektedir.

• Belediyelerde zabıta memuru

• Kamu kurumlarında şöför

• Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

• İşletmen & kontrolör

• Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

• Anbar memuru

• Hizmetli

• Kaloriferci

• Polis

• Astsubay

• Sekreter