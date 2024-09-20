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CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 20 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 20 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!
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Cuma namazı saati ve İstanbul Cuma namazı vakitleri araştırılıyor. Diyanet'e göre il il Cuma vakitleri ve cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Eylül Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Peki, Ankara'da cuma namazı saat kaçta okunuyor? İl il cuma namazı vakitleri!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta okunuyor merak ediliyor. Türkiye genelinde Cuma namazı kılınacak. Her ilde namaz vakitleri birkaç dakika farklılık gösteriyor. Cuma namazı saati ve Diyanete göre cuma vakitleri araştırılıyor. Cuma namazı saati kaçta okunuyor? Cuma namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizdedir…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:05

Ankara Cuma Namazı Saati: 12:49

İzmir Cuma Namazı Saati: 13:09

Bursa Cuma Namazı Saati: 13:04

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 20 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR?

Cuma namazı toplamda on rekâttır: dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olarak kılınır. İlk olarak dört rekât sünnet kılınır, ardından imamla birlikte iki rekât farz kılınır, son olarak da dört rekât son sünnet kılınarak namaz tamamlanır.

CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 20 Eylül | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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