Muğla'da Yeni Yılda 6 Mermer Ocağı Projesi İçin ÇED Süreci Başlatıldı

ESMA TURAN

Muğla'da yeni yılda 6 mermer ocağı projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Projeler, önemli doğa alanı ve orman arazisinde yer alıyor.

Yüz ölçümünün yüzde 68'i orman ile kaplı olan Muğla'da Fethiye, Yatağan ve Menteşe ilçelerinin önemli doğa alanı ve orman arazisinin yer aldığı bölgelerinde yeni yılda yeni mermer ocakları açılması için ÇED süreci başlatıldı.

YATAĞAN'DA 2 AYRI ORMAN ARAZİSİNE MERMER OCAĞI

Yatağan'a bağlı Çukuröz Mahallesi'nde 22,61 ve 19,54 hektarlık 2 ayrı bölgede Afes Mermer Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Sulu Tel Kesme Yöntemi ile 2-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi için 4 Ocak'ta ÇED süreci başlatıldı. Projeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Şubat 2022 tarihinden 25 Şubat 2032 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2-B Grubu İşletme Ruhsatı verildi. ÇED dosyasında, 22,61 ve 19,54 hektarlık faaliyet sahalarının tamamının orman arazisi olduğu, orman izinleri alınmadan faaliyete başlanılmayacağı belirtildi.

MENTEŞE'DE YİNE ORMAN ARAZİLERİNE MERMER OCAĞI

Menteşe'ye bağlı İkizce Mahallesi'nde 10,22 ve 10,61 hektarlık 2 ayrı alanda Kommersan Mermer Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması plannan 2-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi için yine 4 Ocak'ta ÇED süreci başlatıldı. Proje sahası Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı N20 paftasında "Orman Alanı" olarak yer alıyor. Yatağan ilçesine bağlı Kozağaç ve Köklük Mahalleleri, Belenbaşı ve Karaaltı Mevkiinde 167,89 hektarlık alanda Ermaş Mad. Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan 2-B Grup (Mermer) Maden Ocağı Kapasite Artışı projesi için şirket, 5 Ocak'ta ÇED sürecini başlattı. ÇED dosyasındaki bilgilere göre proje alanı, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, orman ve önemli doğa alanı sınırları içerisinde yer alıyor.

FETHİYE'DE YİNE ORMAN ARAZİSİ

Fethiye ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde ise yine Afes Mermer Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yapılması Planlanan Sulu Tel Kesme Yöntemi ile 2-B Grubu Maden (Mermer) Ocağı projesi için 5 Ocak'ta ÇED süreci başladı. 24,34 hektarlık faaliyet sahasının tamamı yine orman arazisinde yer alıyor. ÇED dosyasında orman izinleri alınmadan faaliyete başlanılmayacağı belirtildi.