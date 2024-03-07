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Minik Öğrenciler Filistin'e Yardım Etti

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Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki kardeşleri için bağışladı.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki kardeşleri için bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyasına destekler artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi adına Filistin'e göndermek üzere kumbaralarını miniklerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Sizlerin, kardeşlerinizi düşünerek böyle bir paylaşımda bulunmanız beni çok mutlu etti. Kumbaralarınızı kardeşlerinize bağışlamanız çok güzel bir davranış. İnşallah ömrünüzü hep iyilikle geçirir ve örnek birer insan olursunuz. İsrail'i neden sevmiyor insanlık. Çünkü zulüm ettiği için. Masum çocukları ve insanları öldürdüğü için. Bizler asla kötü insanlar olmayacağız. İyi insan olacağız ve iyilik peşinde koşacağız. Sizler de kumbaralarınızı Filistin'deki kardeşleriniz için bağışladınız ve bu iyiliğe ortak oldunuz. Ben bu hassasiyetlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Minik öğrencileri makamında ağırlayan Müftü Ali Erhun, kumbaralarını teslim alarak kendilerine çeşitli ikramlarda bulundu. Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu miniklerinin ziyareti İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve İbrahim Özen'i ziyaretiyle son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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