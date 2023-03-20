Minik kayak severler depremde hayatını kaybedenleri yarışarak andı

Erzurum'da minik kayakçılar, deprem bölgesinde hayatını kaybedenleri yarışarak andı. Yarışmacılar depremin yaşandığı illerin yazılı olduğu yelekler giydi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu ile Sarıkamış Kayak Platformu işbirliğinde "Minikler Kar Festivali Teşvik Yarışı" düzenlendi. Birbiriyle kıyasıya yarışan minik kayak severler deprem bölgesinde hayatını kaybedenleri ise 11 ilin yazılı olduğu yelekleri giyerek andı. Depremden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için yarışan minikler üzerlerine 'Başın sağ olsun' ve illerin yazılı olduğu yelekleri giydi.

Öte yandan, minik kayakçıların yarışı sırasında pist kenarında çocuklarını izleyen aileler ise heyecan dolu anlar yaşadı. Küçük bir yarışmacı ise yarışı istediği sırada bitiremediği için göz yaşlarını tutamadı. - ERZURUM