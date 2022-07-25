Mersin Büyükşehir Kurs Merkezleri Öğrencilerinden Yks'de Önemli Başarılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bünyesinde yer alan 9 ilçedeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, YKS'de önemli başarılar elde etti. Öğrenciler başarılarına, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmet verdiği ücretsiz kurs merkezlerinde eğitim görerek ulaştı. Yıl boyunca eğitim gören 4 bin 318 öğrencinin 151'i, Türkiye'de ilk 50 binlik sıralamada yer alırken, 17'si ilk 5 bin, 3'ü de ilk binde yer alarak bir başarı örneği gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde YKS'ye hazırlanan öğrenciler, 1 yıl boyunca hem akademik hem de rehberlik hizmetleri anlamında destek gördü. Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri hem öğrencilere hem de dezavantajlı ailelere destek oldu.

"EN BÜYÜK FARKIMIZ ÜCRETSİZ OLMANIN YANINDA, ÖĞRENCİLERİMİZİ SADECE AKADEMİK ALANDA DEĞİL, SOSYAL VE BİLİŞSEL ALANDA DA DESTEKLEMEKTİ"

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Akdeniz Kurs Merkezi sorumlusu Tuğçe Kesici, yoğun bir sene geçirdiklerini ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini ifade ederek, "Ders programlarımız, etüt programlarımız, seri denemelerimiz ve yeni nesil soru çözümlerinin yer aldığı yoğun bir süreç geçirdik. Rehberlik açısından da çok yoğun programlarımız oldu. Öğrencilerimiz sıkı bir rehberlik denetiminden geçti. Bizim diğer dershanelerden en büyük farkımız ücretsiz olmanın yanında, öğrencilerimizi sadece akademik alanda değil, sosyal ve bilişsel alanda da desteklemekti" dedi.

"BENİ DESTEKLEDİĞİNİ, OLDUĞUM YERDEN DAHA İYİ BİR SEVİYEYE ÇIKMAMI SAĞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kurs Merkezi öğrencilerinden 19 yaşındaki Miray Arslan, sınavda ilk 7 bine girme başarısı gösterdi. Arslan, kurs merkezlerinin eğitiminin iyi olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Kurs Merkezleri'ndeki eğitimin, gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Beni desteklediğini, olduğum yerden daha iyi bir seviyeye çıkmamı sağladığını düşünüyorum. İstediğimiz şekilde etüt imkanları sağlandı. Öğretmenlerimiz bizimle son derece ilgililerdi. Onların desteklerini hep arkamızda hissettik. Rehberlik anlamında da çok yararları oldu. Bu kurs merkezinin ücretsiz olmasının, eğitimde fırsat eşitliğini sağladığını düşünüyorum. Ücretsiz bir şekilde böylesine kaliteli bir eğitimin verilmesi, bence hepimiz için büyük bir fırsattı. Seneye bu kurs merkezinde sınava hazırlanacak öğrencilere de şimdiden başarılar dilerim. Umarım onlar da hayallerine kavuşurlar" diye konuştu.

"ÜCRETLİ DERSHANELERDEN HİÇBİR FARKI YOK, HATTA ÇOK DAHA İYİSİ DİYEBİLİRİM"

YKS sıralamasında ilk 15 binde yer alan ve Tıp Fakültesi tercihi yapacak olan Sıla Bittim, "Eğitim kalitesi ve öğretmenlerden çok memnundum, rehberlik hizmetinden de aynı şekilde. Bizimle ders öğretmenlerimiz de rehberlik servisi de çok ilgilendi. Ücretli dershanelerden hiçbir farkı yok, hatta çok daha iyisi diyebilirim. Gerek akraba çevreme gerekse arkadaşlarıma da burayı önerdim. Ayrıca burada çok güzel dostluklar elde ettim. Öğretmenlerimle de çok güzel bir bağ kurduk. O yüzden buranın yeri bende farklı olacak" dedi.

"YIL BOYUNCA, ÜCRETSİZ KONU VE SORU KİTAPLARI DAĞITTILAR"

İlk 30 bine giren Engin Karakuş, hedefinin Hukuk Fakültesi olduğunu, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi ile ikinci kez hazırlandığı üniversite sınavında, ilk yıla göre büyük başarı elde ettiğini ifade ederek, "Geçen sene kendi imkanlarımla çalışıyordum ve sınavda başarısız oldum. Bu yıl da ailemin beni dershaneye yazdıracak maddi gücü yoktu ama Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurs merkezlerinde çok iyi eğitim gördüm. Bire bir özel ders yapabiliyorduk, soru sorduğumuzda anında cevap alabiliyorduk. Bize yıl boyunca, ücretsiz konu ve soru kitapları dağıttılar. Bunlar olmasaydı, belki de bu derecemi yapamayabilirdim. Hayallerimi gerçekleştirdim. Bizim sınıfımız 10 kişiydi. Hocalarımız zaten çok kaliteliydi. Tercih yapacak arkadaşlara da en başta Mersin'i yazmalarını tavsiye ederim. Çünkü Mersin çok sosyal bir şehir, canlı bir şehir. Hem de öğrenciler açısından ekonomik bir şehir" diye konuştu.

ANKA / Yerel