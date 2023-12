Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Gösteri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 'Engel Denince Bizi Alır Bir Gülme' ilkesiyle engelsiz bir Mersin hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyalleşme imkanlarını arttırırken, özel gereksinimli bireylerin birçok alanda hayata aktif katılımının da önünü açıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezlerinde bir dizi eğitimin ardından gösteri hazırlayan özel gereksinimli bireyleri, özel bir alışveriş merkezinde buluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun konseriyle başlayan etkinlikte, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun müzik grubu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin ritim ve dans gösterisi, Mola Evi öğrencilerinin gösterisi, Kent Orkestrası Özel Sanatçısı Cem Görken Gündoğdu'nun piyano dinletisi ve Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin engelsiz halk oyunları grubu alkışlarla izlendi.

"Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından keyifli bir gösteri oldu"

Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atilla, "Çocuklarımız çok özveriyle çalıştılar, çok da severek ve heyecanla çalıştılar. Keyifli de bir gösteri sundular bize" ifadelerine yer verdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık günü olduğunu kaydeden Atilla, "Özel gereksinimli bireylerimizin farkında olunması için böyle bir etkinlik düzenledik. Onlar da sosyal hayatta var olduklarını gösteriyorlar. Bu bizim için çok anlamlı. Kültürel faaliyetlerimiz, hizmet birimlerimiz, verdiğimiz evde bakım, engelli transferi, medikal malzeme ve bakım-yardım hizmetlerimiz, açtığımız hizmet birimlerimiz, ulaşım ve etkinliklerimizle zaten özel gereksinimli bireylerimizin yanında olduğumuzu hissettiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok güzel bir engel duvarını daha aştık, aşmaya devam edeceğiz"

Halk oyunları gösterisi gerçekleştiren Zafer Çağrı, çok keyif aldığını ve heyecanlandığını söyledi. Çok yoğun bir eğitim süreci geçirdiklerini söyleyen Çağrı, "Haftanın 5 günü çalıştık. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim aldık. Çok güzel zaman geçirdik" diye konuştu.

Yüzde 70 down sendromlu olan ama engelin hiç önemi olmadığını söyleyen Hakan Oral, "Biz duvarları aşıyoruz. Her zaman da aşmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir engel duvarını daha aştık, aşmaya devam edeceğiz. Atamızın yolundan ilerliyoruz, her zaman da onun yolundan ilerleyeceğiz. Engelsiz şehir Mersin" dedi.

Down sendromlu öğrencisiyle izleyenleri hayran bırakan bir salsa gösterisi düzenleyen ZİÇEV'de Dans Eğitmeni Serkan Karadaş, "Engelliler hayata aktif bir şekilde katılsınlar. Veliler buna ön ayak olsun ve herkes destek versin. Lafta kalmasın, gelip gerçekten onları görsünler, onlarla dans etsinler ve tanışsınlar istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Biz onları okulda yetiştiriyoruz ama toplumdaki insanların da onların farkında olmalarını istiyoruz"

Etkinliğin çok başarılı ve güzel olduğunu kaydeden Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Bölümü öğretmeni Züleyha Başlıtüre, "Öğretmen olarak benim en çok istediğim şeylerden birisi çocukların sosyalleşebilmeleri, toplumsal alanlarda daha çok kabul görmeleri. Biz onları okulda yetiştiriyoruz ama toplumdaki insanların da onların farkında olmalarını istiyoruz. Onları aramızda daha çok görmek istiyoruz. Bu tarz çalışmalar gerek öğrencilerin gerek öğretmenlerin gerek velilerin çok ihtiyacı olan şeyler" şeklinde konuştu.

Mersin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin Engelliler Kulübü öğretmeni Murat Kement ise "Programı desteklemek amacıyla geldik ama düşündüğümüzden çok daha müthiş bir şeyle karşılaştık. Çok güzel hazırlanmış. Aslında engellilerin kafalarda olduğunu, bu engel ortadan kalktığı zaman insanın yaşamında hiçbir engelin olmayacağını burada bir kez daha görmüş olduk" sözlerine yer verdi. - MERSİN