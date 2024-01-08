Menderes Belediyesi Sıfır Atık Projesiyle Çevre ve Doğayı Koruyor

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde çevre ve doğanın korunması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalar ile geleceğe yeşil bir iz bırakılıyor.

Yeşil bir çevre için gerçekleştirilen çalışmalarda sıfır atık projesi ile 44 mahallede 116 adet geri dönüştürülebilir ambalaj atığı kumbarası ve 4 adet mobil atık istasyonu ile geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor. Uygulamayla ilgili bugüne kadar 22 okulda da öğrencilere eğitim verilirken, bu eğitimler planlı ve programlı şekilde devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "Sıfır atık projemiz ile ilçe geneline yerleştirdiğimiz ambalaj atığı kumbaraları ile mobil atık istasyonlarında kağıt, plastik, cam ve metal atıkları biriktiriyor, toplanana atıkları ayrıştırıp geri dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda ki hassasiyeti önemli. Onları da atıkları ayırmaya ve geri dönüşüme destek olmaya çağırıyoruz. Çevremize ve doğamıza yapacağımız her yatırım geleceğe yatırımdır. Bu amaçla sıfır atık projemizi ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.