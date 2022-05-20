&quot;Mayıs Yedisi&quot;ne yağmur engeli - Haberler

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"Mayıs Yedisi"ne yağmur engeli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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'Mayıs Yedisi'ne yağmur engeli

Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel olarak kutlanan "Mayıs Yedisi" hava muhalefeti engeline takıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde geleneksel olarak kutlanan "Mayıs Yedisi" hava muhalefeti engeline takıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, vatandaşların sahile gelmesine engel oldu. Az sayıda kişi sahile gelerek geleneği yerine getirmeye çalıştı.

Hava muhalefeti nedeniyle bu yıl fazla ilgi olmadığını belirten Okan Karaca isimli vatandaş, "Her yıl müthiş bir kalabalık olurdu fakat bu yıl yağmur engel oldu. Mayıs Yedisi'nin bize göre çok önemli bir özelliği yok ama gelenek olarak kutlarız" şeklinde konuştu.

Havanın yağmurlu olması nedeniyle tezgah açamayan satıcılar ise üzüntülü bir şekilde Fatsa'dan ayrıldılar. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karadeniz Bölgesi, Mayıs, Fatsa, Ordu, Yerel, Haberler

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