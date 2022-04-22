MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Marmaris'te halk plajları yaza hazırlanıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilk olarak 2019 yılında hayata geçirilen halk plajlarındaki ücretsiz şemsiyeler deniz sezonu hazırlıkları çerçevesinde plajdaki yerlerini aldı.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetlerine bağlı ekipler güvenli yüzme alanlarını belirleyen şamandıra çalışması da gerçekleştirdi. Devam eden çalışmalarda 200 şemsiye monte edilecek.

Kış sezonunun bitmesiyle Marmaris'in mavi bayraklı Halk Plajlarında hummalı bir çalışma başladı. Yaz aylarında deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak halk plajlarına ücretsiz şemsiyeler geçen yıl da olduğu gibi monte edilmeye başlandı. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda kış aylarında sökülerek depolara taşınan şemsiyeler yaz sezonunun başlamasıyla tekrar yerlerine monte edildi.

Halk plajlarında yer alan duş, soyunma kabini, tuvalet gibi alanlar da bakıma alındı. Yıpranmış aparatlar yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da yapıldı.

Marmaris yaşayanları ve bölgemize gelen yerli ve yabancı misafirlerin jet deniz araçlarından, sürat motorlarından ve teknelerden korunup daha güvenli alanda yüzmeleri için Destek Hizmetleri ekipleri tarafından denize şamandıra döşendi. Çalışma Marmaris merkezden başlayarak İçmeler'e kadar devam edilecek.