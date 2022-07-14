Marmaris Belediyesi'nden Datça'ya Destek

Marmaris Belediyesi, Datça'da dün çıkan yangının söndürme çalışmalarına tüm ekipleriyle destek veriyor.

Yangının öğrenildiği ilk anda bir 20, iki 10, bir 4 tonluk su tankeri, bir arazi pikabı, 1 paletli ekskavatör makine, 1 adet lastikli jsb, jeneratör gönderen Marmaris Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi. Gece boyunca çalışmalara devam eden ekipler, itfaiye ve orman ekiplerine lojistik destek sağlıyor. Ayrıca ikram aracı kanalıyla da söndürme ekiplerine yiyecek ve içecek temini gerçekleştiriliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ekibiyle birlikte yangın bölgesine gitti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan ve diğer yetkililerden bilgi alan Oktay, "Marmaris olarak yangın acısını çok iyi biliyoruz. Datça'da çıkan alevler de yüreğimizi yaktı. Şimdi tüm imkanlarımızla Datça'nın yanındayız. Tek duamız bir an önce yangın kontrol altına alındı haberini almak" diye konuştu.

Çeşme ve Urla'dan gelen yangın haberlerinin de herkesi derinden etkilediğini söyleyen Başkan Oktay, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

ANKA / Yerel