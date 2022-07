Mardinli Pazarcı: "Akşamları Gelin Buraya Millet Çöplüğün İçerisinden Sebze Topluyor"

MURAT AKGÜL

Mardin'de pazarcı Mahmut Fidan, "Akşamları gelin buraya millet çöplüğün içinden sebze topluyor, evine bir lokma ekmek götürüyor. En pahalı olarak gösterebileceğim bir şey yok. Domatesten başla, salatalık hepsi pahalı. Bu pahalılıkta insan tek ucuz kalmış. Memlekette, ülkede genç kalmamış. Hepsi göç etti çalışmak için. Paranın değeri kalmamış" dedi.

Mardin'de pazar esnafı yüksek fiyatlardan dolayı satış yapamadıklarını, vatandaşların da alım gücünün kalmadığını belirtti.

Mardin halk pazarındaki vatandaşlardan Dilaver İnal, "Pazarın son durumu içler acısı diyebiliriz. Halkın alım gücü sıfırlanmış durumda ama fiyatlar dur durak bilmiyor. Halk istediğini alamıyor. Asgari ücrete zam yapılacakmış, asgari ücret tek bir kalem ama bütün ürünlere de aynı oranda zam geliyor. Enflasyon düşürülecek deniliyor, fiyatlar düşecek mi hayır fiyatlar düşmeyecek. Halkın alım gücü olmayınca, yaşam tarzında da mutsuzluklar, intiharlar ve ekonomik sorunlardan kaynaklı ayrılık durumları yaşanıyor" dedi.

"BİR TEK İNSAN UCUZ KALDI"

Pazar esnaflarından Mahmut Fidan şunları söyledi:

"Millet perişan, yani bir hafta iniyor bir hafta inmiyor hep yükseliyor. İnmek yok. Herkes kendine göre bir açıklama yapıyor. Biri yükselmesinin sebebini mazota biri dolara bağlıyor. Sebebi bellidir aslında herkes de biliyor. Millet zaten perişan, bazı insanlar yiyebiliyor bazıları yiyemiyor. Akşamları gelin buraya millet çöplüğün içinden sebze topluyor evine bir lokma ekmek götürüyor. En pahalı olarak gösterebileceğim bir şey yok. Domatesten başla, salatalık hepsi pahalı. Bu pahalılıkta insan tek ucuz kalmış. Memlekette, ülkede genç kalmamış. Hepsi göç etti çalışmak için. Paranın değeri kalmamış. Artık bu gençlere bir el atsınlar. Bu insanların durumunu görsün, baksın. Kendi evinden oturup bakarak olmuyor."

"POŞETE ÇALIŞIYORUZ"

Esnaf Şehmus Ergan, "Pazarın son durumu çok kötü halden sebzeyi 6-7 liraya alıyoruz, pazara geliyoruz yine ufak bir karla veriyoruz. Elde avuçta hiçbir şey yok. Poşete çalışıyoruz. Pazarın rekortmeni bu hafta biber. Biberin kilosu şu anda 15 lira. Bir ara 7,5 liraya inmişti şu an tekrar 15 liraya çıktı. Fiyat yükselmesini konusunda her ağızdan bir şey çıkıyor. Biri mazot diyor biri gübre diyor diğeri dolar diyor hiçbir şey anlamadık. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

"MİLLET TANEYE, YARIMA DÜŞMÜŞ"

Bir başka esnaf Levent Yurdakul ise, "Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim. Ben bugün aldığım malı yarın üzerine karımı koyarak sebze halinde verebilirim. Pazarın rekortmenine gelecek olursak, patates, biber, domates, meyveler hepsi rekortmen. Meyveleri 15'ten veriyoruz. Domates halde 7 lira biz burada 7,5 liradan veriyoruz. Pazarcılar şu an insanlara çalışıyor. Her bir pazarcı sebze haline 10-12 bin lira 3 aylık zararları var. Milletin alım gücü kalmamış. Taneye düşmüş yarıma düşmüş millet 2 domates alamıyor. Buna sebep olan baştakiler, yolsuzluk, mazot, elektrik, doğalgaz. Yani bir tek bu canımız kalmış, bu canımızı da alsınlar artık gidelim" diye konuştu.

"MİLLET MAHVOLMUŞ"

Ali Turay, "Mazot ne kadar pahalı olursa, sebzenin üzerine atıyorlar bu yüzden millet mahvolmuş. Alma gücü kalmamış, 3 kilo yerine 1 kilo alıyorlar. Bizde şu an da en pahalı biber ve patlıcan. Geçen sene biber ve patlıcan 3 liraydı, şu an 7,5- 10- 15 ve milletin alma gücü kalmamış. Millet gittikçe fakirleşiyor. Pazardır ama kimse gelmiyor görüyorsunuz. Millet fakirdir alamıyor. Maaşı 3-4 bin lira, hiçbir şeye yetmez. Ev kirası olmuş 3-4 bin, millet nasıl alsın. Mazot 6-7 liraydı geçen sene şu an 30 liraya çıkmış millet nasıl alsın. O mazotu da milletin başına yıkıyorlar. Bizim devletimizin başı sağ olsun" dedi.

"PERİŞAN HALDEYİZ"

Esnaf Mahsun Başçı ise şunları söyledi:

"İş yok, işler kesat. Fiyatlar düşmüş halde ama alım gücü kalmamış. Farklı olarak acur tezgahımıza eklendi. Fiyatı boyutuna göre 10 ile 15 lira arası değişiyor. Şu an mevsimidir. Köy domatesimiz de artık mevcuttur. Fiyatların daha çok düzelmesini, işlerin düzelmesini ve milletin eski alım gücünü tekrar edinmelerini, pazarın eski canlılığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi. Erdal Şimdi ise, "Pazarın son durumu berbat bir hal almış. Masraflar çok ağır, hiçbir şeye yetişemiyoruz. Poşetin kilosu olmuş 30 lira, mazot olmuş 30 lira, meyve sebze 15 liranın altında yok, hiçbir şeye yetişemiyoruz. Milletin alım gücü sıfır. Millet artık ne yiyeceğini bilmiyor. Ne yapacak ne edecek, nasıl geçinecek millet artık bilmiyor. Şeftali 20, kayısı 25, kiraz 30, domates 8ile 10 lira kalitesine göre değişiyor. İnsanların geçimlerini sağlıya bilmesi için insanlara yardım edilmesi gerekiyor. Hem esnaf hem halk perişan halde."

"AYRILIK VE MUTSUZLUK SEBEBİ EKONOMİ"

