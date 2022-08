Manisa haberi | CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban: Manisa'da Suya Yapılan Yüzde 25 Zammı Mahkemeye Taşıyacağız

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MASKİ) suya yaptığı yüzde 25'lik zammı mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Balaban, "Her ay zaten zam yapılıyor ve o zamlar yetmediği gibi bir de toptan yüzde 25 MASKİ'ye zam yapıldı; suya yüzde 25 zam yapıldı. Su, ticari bir meta değil, en temel yaşam hakkıdır. Bunu savunmak, sosyal demokratların, CHP'nin en temel görevidir. CHP'nin 17 ilçe örgütüyle birlikte, bu olayı hukuksal anlamda mahkemeye taşıyacağız ve halkımızın haklarını hukuksal çerçevede savunacağız" dedi.

CHP'nin Manisa il ve ilçe örgütleri, MASKİ'nin suya yaptığı yüzde 25'lik zammı bugün protesto etti. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"MASKİ'YE YAPILAN ZAMMI 17 İLÇE ÖRGÜTÜYLE MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ"

"Her zaman söylüyoruz; CHP, her zaman halkın yanında, mağdurun yanında olan bir partidir. Yıllardır, yanlışlara karşı korkmadan ilçe başkanlarımızla birlikte mücadele eden bir partidir. En son su zammı ile ilgili halkımızda ciddi bir tepki var. Her ay zaten zam yapılıyor ve o zamlar yetmediği gibi bir de toptan yüzde 25 MASKİ'ye zam yapıldı; suya yüzde 25 zam yapıldı. Su, ticari bir meta değil, en temel yaşam hakkıdır. Bunu savunmak, sosyal demokratların, CHP'nin en temel görevidir. Yine önemli bir konu arkadaşlar; su olmadan hayat olmaz. MASKİ'nin yıllardır uyguladığı yanlış politikalar sonucu birçok beldede, köyde su kesintileri var. Kaliteli suya ulaşamıyor insanlar. Ve biz diyoruz ki CHP'nin 17 ilçe örgütüyle birlikte bu olayı hukuksal anlamda mahkemeye taşıyacağız ve halkımızın haklarını hukuksal çerçevede savunacağız.

"ONUN TARZIYLA KONUŞURSAK CENGİZ ERGÜN'ÜN 'VARAN'LARI BİTMEZ"

Cengiz Ergün, büyükşehir belediye başkanı olarak, Varan-1, Varan-2, Varan-3… Varan 6'ya kadar videolar yayınladı ama biz onun anladığı dilden konuşursak, onun tarzıyla konuşursak Cengiz Ergün'ün varanları bitmez. Varan 1: Pandemi döneminde zaten bunalmış olan esnafa işgaliye konusunda yaptığı zulüm. Varan 2: TÜGVA'ya, AKP'nin arka bahçesi olan TÜGVA'ya Şehzadeler ilçesinde Fatih Parkı'ndaki Park Kafe'nin bedelsiz olarak tahsis edilmesi. Varan 3: Karakoca'da kıza ait arsaya, orman arazisine özel imar getirilmesi. Bitmedi. Varan 4: Uncubozköy'de kendisinin ve ailesinin arazilerine özel imar getirerek 350 milyonluk rant elde etmeye çalışması ve tamamen kendine yönelik özel imar getirmesi. Bitmedi. Varan 5: MASKİ konusu, MASKİ'deki başarısızlığı, MASKİ'nin su faturalarını halkın ödeyemeyeceği şekilde yükseltmesi. Varan 6: Türkiye'deki en borçlu belediyelerden birisi olması. Hiç ciddi bir hizmet yapmamasına rağmen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki en borçlu belediyelerden biridir.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN 'TEK ADAMLIĞINA' ÖZENDİĞİ GİBİ MANİSA'DA DA 'TEK ADAM' OLMA HAYALİYLE YAŞAMASI"

Varan 7: akrabaları, eşi, dostu belediyeye yerleştirmesi. Varan 8: belediye personeline sosyal medya paylaşımları yapmaktan tutun da mitinglere katılmaya kadar her türlü baskı yapması. Varan 9: Yüzlerce işçiyi haksız yere Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkartması, yüzlerce ailenin ahını alması. ve son olarak Varan 10: Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tek adamlığına' özendiği gibi Manisa'da da 'tek adam' olma hayaliyle yaşaması. Tamamen tek adama özenerek keyfi kararlarla kendisini Manisa'da tek adam ilan etmesi. Sayın Cengiz Ergün, işte bunlar senin varanların. Bunların hepsi gerçek, belgeli konular. Tüm milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın, gençlik kollarımızla hiçbir zaman haksızlığa ve adaletsizliğe boyun eğmedik, hiçbir zaman diz çökmedik. Hiçbir zamanda ne AKP'nin geneldeki baskısına, zulmüne ne de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yereldeki baskısına, zulmüne boyun eğmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. ve ilk sandıkta da halkımız da sizlerden hesabını soracak. Yaşasın örgütlü mücadelemiz diyorum."