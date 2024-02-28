Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta süs havuzu faciası önleniyor

Güncelleme:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta bulunan süs havuzunun su tıpası, yol kenarındaki iş yerinin vitrininden içeri girerken, olay sırasında kaldırımda ve vitrinin önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta bulunan süs havuzunun su tıpası, yol kenarındaki iş yerinin vitrininden içeri girerken, olay sırasında kaldırımda ve vitrinin önünde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay, Yapay Şelale Demokrasi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kavşakta bulunan süs havuzuna su taşıyan borunun ağzındaki sert plastik tıpa, temizlik çalışması sırasında sökülerek havuzun kenarına bırakıldı. Rüzgarın etkisiyle yola düştüğü tahmin edilen su tıpası, yoldan geçen bir vincin tekerlerinin altından fırlayarak yol kenarında bulunan iş yerinin vitrininden içeri girdi. Su tıpası 8 milimetrelik dev vitrin camını patlatarak içeri girerken, olay sırasında kaldırımda ve vitrinin yakınında kimsenin olmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına; vincin gelmesi, ışıkta beklediği sırada iş yerindekilerin ve komşularının korkuyla dışarı fırlamaları saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Manavgat Antalya Olay Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title